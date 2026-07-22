Grande attesa al Festival di Giffoni per la presentazione della seconda stagione di "Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883", la dramedy che ripercorre la vicenda della celebre band pavese. Il nuovo capitolo, diretto da Sydney Sibilia, debutterà il 9 ottobre 2026 su Sky e in streaming su NOW. Al centro della narrazione, il racconto del secondo e ultimo album degli 883 e il periodo del loro travolgente successo.

Durante l'evento, gli interpreti della serie, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, hanno sottolineato il profondo impatto popolare del gruppo.

"Gli 883 hanno conquistato noi e quelli prima di noi perché parlano a tutti, parlano ai sogni di tutti. Perché non sono i fighi, perché siamo noi, perché tifi per gli ultimi, perché sono nati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, quindi non puoi che tifare per loro", hanno dichiarato. Il regista Sydney Sibilia ha descritto questa stagione come la "conclusione della storia, l’epico finale", promettendo un'esperienza "ancora più divertente, più romantica, fa molto più ridere ed è ancora più punk perché non ci siamo proprio regolati e quindi aspettatevi di tutto".

Otto nuovi episodi e un cast arricchito

Dopo il grande successo di "Hanno Ucciso l’Uomo Ragno", una delle serie Sky Original più seguite di sempre, la produzione è affidata nuovamente a Sky Studios e Groenlandia (Gruppo Banijay), con Matteo Rovere e Sydney Sibilia in veste di produttori.

Gli otto nuovi episodi vedono il ritorno nel cast principale di Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo) e Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto). Accanto a loro, si uniscono le new entry Gaia Zampighi nei panni di Michela Rossini e Rosa Barbolini come Caterina. La trama approfondisce le vicende legate al secondo album degli 883, un momento cruciale nella storia della band guidata da Max Pezzali, esplorando il contesto di Pavia e oltre.

L'eredità degli 883 e il contesto narrativo

La serie "Nord Sud Ovest Est" si inserisce pienamente nella rinnovata attenzione verso la musica italiana degli anni Novanta, celebrando una delle formazioni più iconiche di quel decennio.

La prima stagione aveva già esplorato le origini degli 883 e il loro straordinario impatto sul pubblico, riscuotendo un ampio consenso. L'opera si distingue per la fedele ricostruzione degli ambienti e la meticolosa cura dei dettagli, con costanti riferimenti alla realtà musicale e culturale della provincia italiana di quegli anni.

I creatori e produttori del progetto, tra cui Sydney Sibilia e Matteo Rovere per Groenlandia, si sono affermati nella produzione seriale contemporanea grazie alla loro capacità di trasporre sullo schermo storie reali con un taglio ibrido che mescola commedia e racconto biografico. La seconda stagione della dramedy, con la sua uscita fissata per il 9 ottobre 2026 su Sky e NOW, rappresenta la chiusura di un significativo racconto generazionale, un viaggio musicale e narrativo che si addentra nel mito degli 883 e della loro epoca.