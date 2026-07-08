La Promessa è tra le soap opera più seguite in Italia che in Spagna. Le vicende della famiglia de Lujan stanno collezionando ascolti sempre più alti sui teleschermi di Rete 4. In queste ore stanno facendo parlare le dichiarazioni rilasciate da Eva Martin che ha interpretato il ruolo di Cruz Ezquerdo per oltre 400 puntate. L'interprete non ha escluso il ritorno nella soap opera nei panni della moglie di Alonso.

Eva Martin torna a parlare de La Promessa

Eva Martin è stata tra le interpreti più discusse de La Promessa. L'attrice ha dato il volto a Cruz per oltre 400 puntate all'interno dello sceneggiato.

In queste ore, la donna ha fatto notizia per un'intervista rilasciata al portale spagnolo El Independiente per promuovere Agata y Lola, la sua nuova serie tv dove veste i panni di una poliziotta. Eva Martin ha parlato anche di un suo possibile ritorno nelle vicende ambientate nel marchesato de Lujan, da cui è distante da ormai diverso tempo. La donna ha quindi dichiarato: "Non posso rispondere perché non lo so. L'unica cosa che posso dire è che Cruz è in prigione, dove deve stare perché deve pagare per molte cose."

Eva Martin non esclude un ritorno nella soap opera

Sempre all'El Independiente, Eva Martin ha spiegato che è giusto che Cruz resti in prigione nonostante non abbia commesso l'omicidio di Jana per cui è stata incastrata da Leocadia.

L'attrice ha poi aggiunto: "è una serie quotidiana. Finché un personaggio non è morto, non si sa mai. All’inizio non c’è alcun piano affinché ciò avvenga. La vita è molto lunga." La donna non sembra chiudere ad un ipotetico ritorno a La Promessa come per l'attrice Ana Garces, che ospite di un programma spagnolo ha ammesso che non le dispiacerebbe ricoprire i panni di Jana Exposito, ruolo che le ha dato fortuna in Spagna.

Cruz è finita in carcere con l'accusa di aver ucciso Jana ed il bambino che portava in grembo

Cruz è uscita di scena dopo essere stata arrestata e accusata dell'omicidio di Jana, morta incinta in seguito ad un avvelenamento. La marchese nonostante abbia gridato la sua innocenza è stata portata via in manette dopo il ritrovamento di alcune prove come l'arma del delitto ed un bottone del suo abito sulla scena del crimine.

Manuel ha deciso di ripudiare sua madre, credendo che sia la vera assassina di sua moglie. Anche Alonso ha voltato le spalle alla marchesa, credendo che si sia macchiata le mani di sangue. Ma il colpo di scena non è tardato ad arrivare quando Curro ha scoperto che Cruz non è implicata nell'assassinio. Il pubblico ha appreso che l'ex baronetto aveva parlato con sua sorella poco prima di morire e gli aveva detto che la marchesa non era colpevole.