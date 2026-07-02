Fabio Fazio raddoppia la sua presenza sul Nove. Dalla prossima stagione televisiva, accanto all'appuntamento tradizionale con "Che Tempo Che Fa", debutterà anche "Il Tavolo di Che Tempo Che Fa", che andrà in onda ogni mercoledì in prima serata. L'annuncio è stato ufficializzato da Warner Bros. Discovery, che amplia così l'offerta dedicata a uno dei format di maggior successo della rete.

"Il Tavolo" conquista la prima serata

Il nuovo programma porterà in prima serata le conversazioni informali con gli ospiti, i momenti di comicità e l'improvvisazione che negli anni hanno reso "Il Tavolo" uno degli spazi più apprezzati della televisione italiana.

L'obiettivo è valorizzare una formula capace di coniugare attualità, intrattenimento e leggerezza.

Fazio: "Sarà un nuovo pubblico da invitare al nostro tavolo"

Il conduttore ha commentato con entusiasmo la novità.

"Eh sì... dalla prossima stagione doppio appuntamento! È un esperimento interessante e gratificante per tutti noi. Ci fa molto piacere invitare al nostro tavolo un nuovo pubblico il mercoledì in prima serata. Insomma, è tempo di esami e siamo stati promossi. Ringrazio il Nove e tutto il gruppo per questa opportunità".

Warner Bros. Discovery: "Un riconoscimento al valore del format"

Soddisfazione anche da parte di Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Sud Europa, che ha spiegato le ragioni della scelta.

"Siamo particolarmente orgogliosi che dalla prossima stagione televisiva avremo sul Nove due prime serate condotte da Fabio Fazio, un talento con il quale abbiamo avviato un percorso editoriale ambizioso e con il quale condividiamo visione strategica, valori e significato di intrattenimento televisivo. Il debutto in prima serata de 'Il Tavolo di Che Tempo Che Fa' - un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie a una formula unica capace di unire attualità, ironia e spontaneità - rappresenta il naturale riconoscimento del valore editoriale del programma e nasce dalla convinzione che i format di qualità meritino spazi sempre più rilevanti all'interno della nostra offerta".