Le anticipazioni di Far Away della puntata in onda giovedì 9 luglio su Canale 5 annunciano un episodio ricco di colpi di scena e rivelazioni destinate a cambiare per sempre gli equilibri della famiglia Albora. Mentre alla villa si festeggerà il compleanno del piccolo Deniz, un antico segreto verrà finalmente alla luce, dando origine a nuovi scontri e a decisioni che potrebbero modificare il destino di molti protagonisti.

Festa a sorpresa per Deniz, Nare osserva Alya e Cihan

La giornata si aprirà con un momento di apparente serenità. In occasione del compleanno di Deniz, gli abitanti della villa organizzeranno una festa a sorpresa per il bambino, nel tentativo di regalargli qualche ora di spensieratezza lontano dai continui conflitti che stanno attraversando la famiglia.

Per rendere quella giornata ancora più speciale, Cihan deciderà di fare al piccolo un regalo diverso dal solito, portandolo a fare una passeggiata a cavallo. Insieme a lui ci saranno anche Alya e la sorella della donna, che prenderanno parte a questo momento di festa.

Proprio osservando l'intesa che si sta creando tra Alya e Cihan, Nare inizierà però a nutrire un sospetto sempre più forte. La giovane avrà infatti l'impressione che tra i due possa nascere qualcosa che va ben oltre il semplice legame imposto dal matrimonio e inizierà a domandarsi se, con il passare del tempo, i sentimenti possano prendere il posto dell'obbligo.

La confessione che cambia tutto

Messa alle strette dal figlio, Sadakat capirà che è arrivato il momento di raccontare una verità rimasta nascosta per tutta la vita.

Con grande sofferenza, la madre di Cihan confesserà che Boran non era il figlio di suo marito, ma il frutto della relazione avuta in gioventù con Ecmel. Racconterà che l'uomo, una volta scoperta la gravidanza, rifiutò di assumersi ogni responsabilità e la abbandonò quando lei aspettava ancora il bambino, lasciandola sola ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita.

Quella rivelazione permetterà finalmente a Cihan di comprendere le ragioni profonde dell'odio che la madre ha sempre provato nei confronti di Ecmel e il motivo per cui, negli anni, ha preso decisioni tanto drastiche per proteggere la famiglia. Poco dopo sarà Sahin a presentarsi alla villa, accecato dalla rabbia. Il giovane pretenderà di parlare immediatamente con Sadakat, accusandola di aver tentato di far assassinare suo padre.

Ad affrontarlo sarà però Cihan, che sorprenderà tutti con una confessione inattesa. Pur avendo impedito che Ecmel venisse ucciso, ammetterà di essersi pentito della propria scelta e dichiarerà apertamente che, col senno di poi, avrebbe preferito lasciarlo morire. Le parole di Cihan lasceranno senza fiato tutti i presenti e contribuiranno ad alimentare ulteriormente il clima di tensione all'interno della villa. Alla fine Sahin verrà allontanato con la forza, ma la situazione sarà ormai fuori controllo.

Nare contro la madre, Cihan impone la sua autorità

Travolta dalla rabbia e incapace di accettare quanto accaduto, Nare perderà completamente il controllo.La giovane arriverà addirittura a minacciare Sadakat con una pistola, dando vita a una delle scene più drammatiche della puntata.

Un gesto estremo che metterà in evidenza quanto il rapporto tra madre e figlia sia ormai arrivato a un punto di rottura difficilmente recuperabile. Anche Alya inizierà a pianificare il proprio futuro lontano dalla famiglia Albora.

Dopo aver avuto un importante confronto con Cihan, la donna prenderà contatto con l'amica Cansu, organizzando nei dettagli la propria partenza per New York. Il suo piano sarà favorito dal fatto che Zeynep dovrà recarsi a Diyarbakir, città dalla quale sarà possibile prendere un volo internazionale. Alya inizierà così a vedere nella fuga l'unica possibilità per lasciarsi definitivamente alle spalle il passato e ricominciare una nuova vita insieme al piccolo Deniz.

Parallelamente, anche Cihan vivrà un momento di forte crisi personale.

Dopo una notte trascorsa a bere e un duro confronto con Alya, deciderà di affrontare nuovamente la madre per chiarire il proprio ruolo all'interno della famiglia. Successivamente prenderà parte a una riunione con gli altri capi delle famiglie più influenti della zona. Durante l'incontro mostrerà tutto il suo lato più duro e autoritario, arrivando a minacciare apertamente i presenti.

Per dimostrare di essere disposto a tutto pur di difendere il potere degli Albora, farà trovare davanti ai suoi interlocutori uno degli uomini rivali immobilizzato e sospeso nel vuoto con una corda. Un gesto che servirà a ribadire la sua leadership e a lanciare un messaggio inequivocabile a chiunque pensi di sfidarlo.