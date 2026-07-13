La puntata di Far Away (Uzak Şehir) in onda martedì 14 luglio alle 14:45 su Canale 5 sarà una delle più intense di questa fase della soap. Al centro della scena ci sarà soprattutto Sadakat, che si ritroverà faccia a faccia con un passato che ha cercato di tenere nascosto per anni. Un incontro del tutto inaspettato e un acceso confronto familiare porteranno infatti alla luce una verità destinata a cambiare gli equilibri degli Albora. Nel frattempo, anche Sahin tenterà un ultimo disperato intervento per impedire che il destino di Zerrin venga deciso dalla sua famiglia.

Un incontro riapre vecchie ferite

Dopo aver accusato un malore Sadakat resterà in ospedale ma la sua permanenza prenderà una piega del tutto inattesa. Mentre si trova nella struttura sanitaria per sottoporsi agli accertamenti medici, la donna incrocerà un uomo appartenente al suo passato, una persona che aveva conosciuto molti anni prima, proprio nel periodo in cui era in attesa di Boran. Quel semplice incontro sarà sufficiente a gettarla nel panico. Sadakat inizierà infatti a temere che quell'uomo possa averla riconosciuta e che ricordi dettagli legati a un periodo della sua vita che ha sempre cercato di cancellare. Il timore che il suo segreto possa finalmente emergere renderà la donna sempre più agitata.

Cihan pretende una confessione

La tensione accumulata esploderà poco dopo all'interno della famiglia Albora. Durante un acceso litigio, Cihan deciderà di affrontare apertamente la madre, invitandola a smettere di nascondersi dietro le bugie e a raccontare finalmente tutta la verità. Messa alle strette, Sadakat capirà di non avere più vie di fuga. Dopo anni di silenzi sarà costretta a confessare ciò che nessuno avrebbe mai immaginato.

La rivelazione lascerà tutti senza parole: Boran non era il figlio dell'uomo che tutti avevano sempre creduto, ma era in realtà figlio di Ecmel. Una confessione destinata a sconvolgere profondamente l'intera famiglia e a cambiare il modo in cui verranno interpretati molti eventi del passato.

Anche Nare e Kaya, presenti durante il confronto, resteranno completamente spiazzati dalla notizia. Per loro sarà uno shock scoprire che la verità sulle origini di Boran è stata nascosta per così tanto tempo.

Sahin prova a salvare Zerrin

Mentre gli Albora saranno alle prese con questa clamorosa rivelazione, un'altra vicenda continuerà a tenere banco. Preoccupato per il futuro di Zerrin, Sahin deciderà di recarsi in ospedale per parlare direttamente con suo padre. Il giovane proverà a convincerlo a rinunciare al matrimonio combinato con Sedat, nella speranza di evitare che la ragazza venga costretta ad accettare un destino che non ha scelto.

La sua missione, però, si preannuncerà tutt'altro che semplice, perché il padre sembrerà deciso a non cambiare i propri piani.

Tra confessioni sconvolgenti, segreti rimasti nascosti per anni e nuovi scontri familiari, la puntata del 14 luglio promette quindi di segnare un passaggio fondamentale nella storia di Far Away, aprendo la strada a sviluppi destinati ad avere conseguenze importanti per tutti i protagonisti.