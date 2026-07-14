Il primo abbraccio tra Sadakat e Alya arriverà nelle prossime puntate di Far Away: le due donne saranno unite dal dolore e la paura di perderei loro figli.

Le anticipazioni tv rivelano che Deniz cadrà nel fiume e la corrente lo porterà via. Cihan si tufferà subito e sparirà dalla vista di Alya e Sadakat: saranno momenti di forte tensione che spingeranno le due donne ad abbracciarsi sinceramente.

La scomparsa di Deniz in Far Away

Le anticipazioni di Far Away annunciano un momento di vicinanza tra Sadakat e Alya che stupirà molti fan. Fino a questo momento, tra suocera e nuora i rapporti sono stati a dir poco disastrosi.

La madre di Cihan non ha nascosto il suo disprezzo nei confronti di Alya, tanto che l'ha cacciata più volte dalla villa e ha tentato di impedire in tutti i modi che svolgesse il suo lavoro da medico. Sadakat, inoltre, ha dimostrato di non avere nessuna compassione per sua nuora, visto che vuole privarla della persona più cara che ha: il suo bambino. Nei prossimi giorni non andrà meglio: Alya soccorrerà Sadakat quando starà male, ma questo non basterà a conquistare la sua fiducia. Per avvicinare incredibilmente suocera e nuora servirà un evento drammatico: la scomparsa di Deniz. Il bambino si troverà con le cuoche quando dopo un attimo di distrazione sembrerà sparito nel nulla. Sadakat lancerà l'allarme: "Ecmel ha rapito Deniz", dirà disperata a Cihan al telefono.

Le ricerche partiranno immediatamente.

La corsa contro il tempo per salvare Deniz

Nelle prossime puntate di Far Away, interrogando le cuoche Alya e Cihan avranno un'idea e capiranno che il bambino si è allontanato volontariamente. I due inizieranno una corsa contro il tempo per andare dai camionisti che hanno portato la verdura alla villa. Alya si renderà conto che Deniz voleva portare le carote al suo pony e certamente è salito su uno dei mezzi. La donna non si sbaglierà: Cihan, Alya, Sadakat e il resto della famiglia andranno alla fattoria e troveranno Deniz poco più lontano, in riva al fiume. Nel vederli, il bambino cadrà in acqua e sarà trasportato dalla corrente. Cihan si tufferà ma presto sparirà anche lui dalla vista. Alya e Sadakat piangeranno disperatamente e per la prima volta si abbracceranno. Il dolore e la paura per la perdita delle persone a loro più care le unirà come mai era successo prima.