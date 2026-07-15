Gli spoiler degli appuntamenti turchi di Far Away in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Sadakat compierà un nuovo folle gesto nei confronti di sua figlia Nare Albora. La donna si recherà in tribunale dove testimonierà a favore di Ozkan nella causa di divorzio contro la moglie. Un duro colpo per la sorella di Cihan che avrà una reazione fortissima.

Nare non divorzia da Ozkan a causa di Sadakat

Tutto inizierà quando Nare si recherà in tribunale dove dirà al giudice che le nozze con Ozkan sono terminate. La sorella di Cihan ammetterà che il coniuge era stato aggressivo nei suoi confronti.

In questa circostanza, la donna andrà incontro ad una brutta sorpresa quando Sadakat testimonierà contro di lei davanti al giudice. L'anziana donna dirà che Ozkan era un uomo perbene e che aveva avuto sempre un rapporto esemplare sia con la figlia che con la famiglia. In questo modo, Nare perderà la causa del divorzio poiché il giudice crederà alle parole della matriarca degli Albora. Ma i problemi non termineranno qui poiché Sahin punterà un'arma da fuoco contro Ozkan, tanto che Cihan e Kaya interverranno sulla scena per fermarli.

Nare prova a togliersi la vita dopo il mancato divorzio

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che Nare prenderà la pistola da una delle guardie del corpo degli Albora per colpirsi all'addome davanti a tutti.

La donna compierà un gesto scellerato che lascerà spiazzati tutti i presenti. La sorella di Cihan non saprà più come gestire la situazione complicata e per questo proverà a togliersi la vita quando si troverà circondata da Sahin, Ozkan e Sadakat. La donna non perderà la vita poiché verrà portata in gravi condizioni in ospedale dove verrà sottoposta ad una delicata operazione chirurgica.

Cihan ha interrotto un incontro tra Ugur e Alya in ospedale

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Far Away andati in onda a luglio in prima visione su Canale 5, Alya e Deniz hanno raggiunto l'aeroporto, decisi a scappare in America da un'amica. La fuga è stata fermata da Cihan che ha raggiunto madre e figlio all'imbarco.

L'uomo ha riportato i due alla tenuta mentre Kaya è uscito dal carcere dopo essere riuscito a dimostrare la sua innocenza. Il ragazzo è rimasto spiazzato quando ha scoperto che Ecmel e Fidan hanno dato Zerrin in sposa a Sedat. La novità non è piaciuta a Kaya, da sempre innamorato della cugina.

Intanto Cihan è apparso geloso di Alya quando l'ha vista parlare con Ugur, il nuovo medico dell'ospedale in cui lavora. L'uomo ha interrotto una conversazione tra sua moglie e il dottore. Infine Kaya e Nare hanno scoperto che il loro fratello Boran era figlio di Ecmel.