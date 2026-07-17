Le tensioni torneranno a dominare la scena nella puntata di Far Away (Uzak Şehir) in onda lunedì 20 luglio alle 15:45 su Canale 5. Quello che inizialmente sembrerà un semplice incontro tra colleghi finirà infatti per innescare nuovi sospetti e alimentare incomprensioni destinate a mettere in difficoltà il rapporto tra Alya e Cihan. Mentre il legame tra i due continua a evolversi, l'arrivo del dottor Ugur inizierà a creare un equilibrio sempre più fragile, portando Cihan a prendere una decisione che non passerà inosservata.

Alya si confida con Ugur

Nel corso dell'episodio, Ugur inviterà Alya a fermarsi con lui per bere qualcosa. I due avranno l'occasione di parlare lontano dalle tensioni della villa e la conversazione si farà presto molto personale. Con il passare dei minuti, Alya abbasserà le proprie difese e racconterà al medico alcuni dettagli legati alla famiglia Albora. Durante il dialogo gli rivelerà infatti che Azem era il padre di Cihan, una confidenza che contribuirà a rendere ancora più stretto il rapporto tra i due. Quello che per Alya sarà soltanto uno scambio sincero tra colleghi finirà però per avere conseguenze inaspettate.

La crescente vicinanza tra Alya e Ugur non sfuggirà a Cihan, che inizierà a vedere il medico come una presenza sempre più ingombrante.

Convinto che sia meglio allontanarlo dall'ospedale, Cihan si rivolgerà a Mine chiedendole di trovare una soluzione per favorire il trasferimento del dottor Ugur. L'uomo riterrà infatti che questa sia la scelta migliore per evitare ulteriori complicazioni. La richiesta, però, verrà pronunciata nel momento sbagliato.

Alya ascolta tutto e affronta Cihan

Senza che Cihan se ne renda conto, Alya finirà per ascoltare parte della conversazione tra lui e Mine. Le parole dell'uomo la lasceranno profondamente sorpresa e alimenteranno nuovi dubbi sul suo comportamento. Una volta rientrati alla villa, la dottoressa non riuscirà a far finta di nulla e deciderà di affrontarlo direttamente. Alya pretenderà delle spiegazioni, desiderosa di capire perché Cihan voglia allontanare Ugur e quali siano le vere motivazioni che lo hanno spinto a fare una simile richiesta.

La puntata del 20 luglio metterà quindi al centro il rapporto tra Alya e Cihan, sempre più complicato da incomprensioni, gelosie e decisioni prese senza consultarsi. L'intervento di Ugur, la presenza di Mine e la conversazione ascoltata da Alya rischieranno infatti di incrinare la fiducia costruita con tanta fatica, aprendo la strada a un confronto che potrebbe modificare ancora una volta gli equilibri tra i protagonisti della serie.