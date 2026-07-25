Il clima all'interno della famiglia Albora diventerà sempre più pesante nell'episodio di Far Away in onda lunedì 27 luglio. Nessuno dei protagonisti riuscirà a vivere un momento di serenità: tra confessioni, sospetti e inseguimenti, ogni vicenda prenderà una direzione inaspettata. Se da una parte Alya dovrà affrontare le conseguenze di una scoperta che le ha cambiato la prospettiva sul marito, dall'altra Kaya e Zerrin cercheranno disperatamente di coronare il loro amore prima che sia troppo ta

Mine racconta la sua versione dei fatti a Ugur

Per Alya inizierà un momento particolarmente delicato.

La relazione tra Cihan e Mine non sarà più un semplice sospetto, ma una certezza che influenzerà ogni momento trascorso accanto al marito. La donna proverà a non lasciarsi condizionare dalle emozioni, ma sarà evidente che qualcosa è cambiato. Il dialogo tra i due diventerà più freddo, gli sguardi più difficili da sostenere e perfino i gesti più banali assumeranno un significato diverso. Per Alya inizierà così una fase di riflessione, durante la quale dovrà capire se il legame costruito con Cihan abbia ancora un futuro oppure no.

Nel frattempo Mine sceglierà di raccontare apertamente la propria versione dei fatti a Ugur. La donna non cercherà di nascondere il rapporto avuto con Cihan e sosterrà di non avere rimorsi per quanto accaduto.

Ai suoi occhi il matrimonio tra Alya e Cihan non sarebbe mai stato fondato sull'amore, ma soltanto su circostanze particolari che hanno unito i due protagonisti. Proprio questa convinzione la porterà a sentirsi nel giusto, anche se le sue parole finiranno inevitabilmente per trascinare Ugur in una situazione sempre più intricata. Il medico, infatti, si ritroverà a conoscere dettagli molto delicati che potrebbero influenzare il suo modo di vedere entrambi i protagonisti.

Nozze nel massimo riserbo

Mentre la tensione cresce alla villa degli Albora, Kaya e Zerrin continueranno a inseguire il desiderio di costruire una vita insieme. Con il sostegno di Alya e Kadir organizzeranno tutto in gran segreto, cercando di evitare qualsiasi contatto che possa tradire il loro nascondiglio.

Ogni scelta verrà presa con estrema prudenza. I due giovani saranno consapevoli che basta un solo errore per vedere svanire il progetto delle nozze e per questo agiranno con la massima discrezione, convinti di avere finalmente trovato un modo per sfuggire alle rispettive famiglie.

La speranza di riuscire a sposarsi durerà però molto poco. Le ricerche avviate da Sahin e Mahmut porteranno infatti a un risultato inatteso: gli uomini inviati dai due riusciranno a rintracciare Kaya e Zerrin proprio quando i preparativi sembreranno ormai conclusi. Il loro arrivo trasformerà quella che doveva essere una giornata di felicità in una nuova corsa contro il tempo. I due innamorati capiranno immediatamente che il pericolo è tornato più vicino che mai e che il sogno di iniziare una nuova vita rischia di infrangersi ancora una volta.