La nuova puntata di Far Away (Uzak Şehir), in onda venerdì 3 luglio alle 14:45 su Canale 5, porterà nuovi colpi di scena che coinvolgeranno soprattutto Cihan, Alya, Demir e Sadakat. Al centro dell'episodio ci sarà la scelta presa da Sadakat riguardo all'abitazione appartenente alla famiglia di Sahin. La donna sarà ormai determinata a procedere con la vendita dell'immobile, convinta che questa sia la soluzione migliore. Tuttavia, dietro quella compravendita sembrerà nascondersi un piano ben diverso da quello che appare in superficie. A far emergere la verità sarà Alya.

Per puro caso, la donna assisterà a una conversazione telefonica tra Demir e l'uomo interessato all'acquisto della casa. Ascoltando attentamente il dialogo, capirà che l'operazione immobiliare potrebbe essere soltanto una mossa studiata per far arrivare la proprietà proprio nelle mani di Demir.

Resasi conto della gravità della situazione, Alya deciderà di non perdere tempo e informerà immediatamente Cihan di quanto ha scoperto. La rivelazione spingerà l'uomo a intervenire senza esitazione per impedire che il piano venga portato a termine.

Cihan cambia il destino della casa

Nel precedente approfondimento si è parlato di Nare e il suo momento drammatico vissuto dopo l perdita del bimbo, adesso invece le trame rivelano che dopo aver appreso le informazioni fornite da Alya, Cihan si attiverà per bloccare la strategia orchestrata da Demir.

Il suo obiettivo sarà quello di tutelare gli interessi di Sahin e della sua famiglia, facendo in modo che la proprietà venga intestata definitivamente a Sahin, evitando così che possa finire nelle mani di altre persone.

L'intervento di Cihan si rivelerà determinante e confermerà ancora una volta la sua volontà di proteggere chi ritiene vittima di un'ingiustizia, anche a costo di entrare in contrasto con chi prova a manipolare gli eventi a proprio vantaggio.

Far Away, Zeynep lascia la villa

Parallelamente, si concluderà rapidamente anche la vicenda che riguarda Zeynep, la giovane scelta da Sadakat con l'intenzione di garantire a Cihan un erede. Il progetto della donna, però, si scontrerà con il netto rifiuto di Cihan, che non accetterà in alcun modo l'idea di seguire il piano organizzato dalla madre.

Dopo aver preso atto della decisione del giovane, i genitori di Zeynep arriveranno alla villa per riportare la figlia a casa. La ragazza lascerà così definitivamente la tenuta, mettendo fine a un tentativo che Sadakat sperava potesse cambiare il futuro della famiglia.

Anche questa puntata di Far Away si preannuncia quindi ricca di tensione e svolte importanti, con Alya pronta a smascherare il piano di Demir, Cihan deciso a difendere Sahin e Sadakat costretta a fare i conti con il fallimento di uno dei suoi progetti più ambiziosi.