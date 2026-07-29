Le tensioni sentimentali e i segreti mai davvero sepolti saranno al centro dell'appuntamento di Far Away in onda mercoledì 5 agosto alle 16:15 su Canale 5. Mentre le conseguenze dell'udienza per il divorzio continueranno a far discutere i protagonisti, nuove confessioni e vecchie verità torneranno a galla, modificando ancora una volta gli equilibri tra le famiglie coinvolte. Per Alya, Cihan, Mine e gli altri personaggi sarà una giornata destinata a lasciare il segno, tra confronti sempre più duri e decisioni che rischieranno di cambiare il corso degli eventi.

Mine sconvolge Alya con una nuova rivelazione

La causa di divorzio appena affrontata continuerà a far parlare e sarà proprio Mine ad affrontare Alya sull'argomento. Durante il loro confronto, la donna metterà in dubbio le reali intenzioni della dottoressa. Secondo il suo punto di vista, se Alya avesse davvero desiderato porre fine al matrimonio con Cihan, avrebbe scelto di chiamarla a testimoniare in tribunale, sfruttando la sua relazione con l'uomo come elemento decisivo nella causa. Alya, però, respingerà con decisione questa interpretazione. La dottoressa chiarirà di aver evitato di coinvolgerla non per proteggere Cihan, ma per non esporre Mine a un processo mediatico che avrebbe potuto compromettere la sua immagine e la sua reputazione.

Un dialogo che renderà evidente come tra le due donne continui a esserci una profonda distanza.

Nel frattempo, Cihan deciderà di fare visita a Zerrin e Fidan per aggiornarle su un'importante novità. L'uomo comunicherà che Sedat avrebbe deciso di rinunciare ai suoi propositi di vendetta nei confronti di Sahin, una scelta che potrebbe contribuire ad abbassare almeno in parte il livello dello scontro tra le due famiglie. Durante l'incontro, Cihan ribadirà inoltre che Zerrin e Fidan non sono sole e che, nonostante tutto ciò che è accaduto, potranno continuare a considerare gli Albora un punto di riferimento. Le sue parole saranno un tentativo di ricostruire un clima di fiducia dopo settimane segnate da continui conflitti.

Una serata tra Mine e Ugur prende una brutta piega

Anche Nare si troverà ancora una volta combattuta tra il desiderio di essere sincera e la volontà di mantenere una promessa. La giovane continuerà infatti a non rivelare a Kaya che Zerrin ha ormai deciso di sposare Demir. Un silenzio che inizierà a pesare sempre di più, soprattutto perché Ozkan insisterà affinché dica finalmente tutta la verità. Secondo lui, Kaya ha il diritto di conoscere ciò che sta realmente accadendo, ma Nare preferirà rimandare quel momento, temendo le possibili conseguenze.

Parallelamente, Mine e Ugur trascorreranno alcune ore insieme in un clima inizialmente sereno. Con il passare del tempo, però, la situazione cambierà radicalmente.

Dopo aver bevuto troppo, Mine perderà il controllo e reagirà in modo impulsivo alle parole del medico, che proverà ad affrontare con sincerità ciò che potrebbe esserci tra loro. L'atmosfera si farà rapidamente tesa e Ugur comprenderà che la donna sta vivendo un momento particolarmente difficile.

Alya scopre nuovi dettagli sul passato

Preoccupato per quanto accaduto, Ugur informerà Cihan della crisi vissuta da Mine. A sua volta, Cihan riterrà opportuno raccontare tutto ad Alya, che deciderà di raggiungere immediatamente Mine per capire come stia.

L'incontro tra le due donne prenderà però una direzione inattesa. Approfittando dell'assenza di Cihan, uscito per affrontare Ugur, Mine mostrerà ancora una volta ad Alya il filmato che riguarda Boran.

Non sarà l'unica rivelazione della serata. La donna sceglierà infatti di raccontarle anche la verità su Meryem, facendo emergere particolari rimasti finora nascosti e destinati ad avere un peso importante nei prossimi sviluppi della vicenda.