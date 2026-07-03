Le anticipazioni di Far Away relative agli episodi in onda su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2026, alle ore 14.45, annunciano una settimana ricca di colpi di scena. Al centro della trama ci saranno le difficoltà di Kaya, ancora in carcere, e questa situazione farà disperare Sadakat, che non sa come fare per aiutarla. Poi c'è Cihan che farà di tutto per trovare le prove che potrebbero scagionarlo, anche se nel frattempo incontrerà Mine e passerà la serata con lei. Parallelamente, i rapporti tra Alya e Cihan continueranno a evolversi, tanto da spingere Nare a nutrire nuovi sospetti sul loro legame.

Di seguito, ecco cosa accadrà nelle nuove puntate della soap turca.

Puntata di lunedì 6 luglio

La settimana si apre con la disperazione di Sadakat, sempre più provata dalla detenzione di Kaya. La donna si rivolge a Cihan, implorandolo di intervenire per riuscire a far liberare il giovane. Per lei il tempo stringe e ogni speranza sembra ormai affidata all'impegno del figlio.

Nel frattempo, la gelosia di Ozkan raggiunge livelli preoccupanti. Dopo aver visto una fotografia in cui Nare è ritratta mentre abbraccia Sahin, l'uomo perde il controllo e affronta la moglie con estrema durezza. Tra i due esplode un'accesa lite che rischia di degenerare, ma l'arrivo di Sahin evita che la situazione sfugga definitivamente di mano.

Puntata di martedì 7 luglio

Alya continua a interrogarsi sul comportamento di Cihan. La donna non riesce a capire perché lui continui a mantenere in piedi il loro matrimonio quando avrebbe la possibilità di mettere fine a una situazione che sembra far soffrire entrambi. I dubbi si fanno sempre più insistenti e il loro rapporto resta sospeso tra distanza e sentimenti inespressi.

Intanto, Cihan trascorre la notte a casa di Mine. Proprio qui si verifica una scoperta destinata a rivelarsi molto importante: la donna trova nel cappotto dell'uomo una chiavetta USB contenente il video registrato da Boran poco prima della sua morte. Il filmato trovato da Mine potrebbe custodire dettagli fondamentali per fare luce sugli ultimi avvenimenti.

Puntata di mercoledì 8 luglio

Le tensioni aumentano quando Erol informa Cihan che lo Sfregiato ha portato a termine la missione affidatagli. La conseguenza è immediata: Ecmel viene ricoverato in ospedale, mentre cresce la preoccupazione per le possibili ripercussioni dell'accaduto.

Kaya, intanto, continua a sperare nell'aiuto del fratello e lo prega di parlare con Zerrin, convinto che il suo intervento possa risultare determinante.

Sul fronte sentimentale, Nare prova a contattare Sahin dopo il mancato appuntamento della sera precedente. A rispondere al telefono, però, è Fidan, che le intima di smettere di cercare suo figlio, lasciando intendere che la situazione sia ormai molto più delicata di quanto sembri.

Puntata di giovedì 9 luglio

Per qualche ora, le tensioni lasciano spazio a un clima di festa. Alla villa viene organizzata una sorpresa per celebrare il compleanno del piccolo Deniz, che può finalmente trascorrere una giornata serena circondato dagli affetti più cari.

Tra i regali più apprezzati c'è quello pensato da Cihan, che accompagna il nipotino in una passeggiata a cavallo. Con loro ci sono anche Alya e Nare. Proprio osservando la complicità tra Cihan e Alya, Nare inizia a convincersi che tra i due possa esserci un sentimento destinato ad andare oltre il semplice rapporto di convenienza.

Puntata di venerdì 10 luglio 2026

L'ultima puntata della settimana ruota attorno alla corsa contro il tempo per aiutare Kaya.

In vista dell'udienza, Cihan ed Erol continuano a cercare elementi che possano dimostrare l'innocenza del ragazzo.

Le indagini portano alla scoperta di un dettaglio potenzialmente decisivo: un motociclista, che indossava una telecamera fissata sul casco, potrebbe aver ripreso tutto ciò che è accaduto durante il confronto tra Zerrin, Sedat e Kaya. Se quel filmato dovesse essere recuperato, rappresenterebbe una prova fondamentale per la difesa.

Per questo motivo Cihan ed Erol si mettono immediatamente sulle tracce del motociclista, determinati a rintracciarlo prima dell'udienza e a ottenere le immagini che potrebbero cambiare il destino di Kaya.