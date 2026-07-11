La nuova settimana di Far Away segnerà un punto di svolta per molti dei protagonisti della soap turca. Gli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio saranno caratterizzati da importanti rivelazioni, decisioni inattese e rapporti destinati a cambiare per sempre. Se da una parte Alya si troverà davanti alla scelta più difficile della sua vita, quella di lasciare gli Albora e partire con Deniz, dall'altra la famiglia Albora sarà costretta a fare i conti con un segreto rimasto nascosto per anni. Nel frattempo cresceranno anche i sospetti di Cihan, convinto che qualcuno stia tradendo il clan, mentre Kaya e Sahin lotteranno disperatamente per impedire che Zerrin venga costretta a sposare Sedat.

Alya non lascia la Turchia con Deniz

L'inizio della settimana sarà dominato dalla decisione di Alya. Convinta che l'unica soluzione sia allontanarsi definitivamente dagli Albora, la donna raggiungerà l'aeroporto insieme al figlio Deniz con l'intenzione di prendere un volo diretto a New York. Sembrerà tutto ormai deciso, ma proprio quando arriverà davanti ai controlli di sicurezza qualcosa cambierà. Alya verrà assalita dai dubbi e non riuscirà più a compiere l'ultimo passo.

A osservare la scena, senza mai interferire, ci sarà Cihan. L'uomo preferirà restare in disparte, lasciando che sia Alya a scegliere liberamente il proprio destino. A rompere l'equilibrio sarà Deniz. Il bambino noterà Cihan e gli correrà incontro per abbracciarlo con entusiasmo.

Quel gesto spontaneo farà riflettere profondamente Alya, che comprenderà quanto il piccolo sia ormai legato allo zio. Alla fine la donna prenderà una decisione destinata a cambiare il corso della sua storia: rinuncerà alla partenza e tornerà alla villa insieme a Cihan.

Il passato di Sadakat non può più essere nascosto

La permanenza in ospedale di Sadakat si trasformerà presto in un incubo. Tra i corridoi della struttura sanitaria, infatti, la donna si imbatterà in un uomo conosciuto molti anni prima, proprio nel periodo in cui era incinta di Boran. L'incontro la getterà nel panico, perché inizierà a temere che quell'uomo possa aver riconosciuto il suo volto e ricordare eventi che lei avrebbe preferito cancellare per sempre.

Le continue tensioni all'interno della famiglia porteranno infine Sadakat con le spalle al muro. Durante un acceso confronto sarà Cihan a pretendere una spiegazione definitiva, costringendo la madre a interrompere anni di silenzi. La confessione lascerà tutti senza parole: Boran era in realtà figlio di Ecmel. Una rivelazione destinata a cambiare completamente la storia della famiglia Albora e a sconvolgere anche Nare e Kaya, che fino a quel momento avevano sempre creduto a una verità completamente diversa.

Il rapporto tra Alya e Cihan cambia ancora

Tra Alya e Cihan nasceranno momenti sempre più intensi. Durante una missione lontano dalla villa, Cihan si sentirà improvvisamente male. Sarà Alya ad accorgersi che qualcosa non va e, dopo averlo visitato, scoprirà che l'uomo ha contratto il virus che sta colpendo la zona.

La dottoressa si prenderà cura di lui con grande attenzione durante la convalescenza e questa vicinanza contribuirà a rafforzare ulteriormente il loro rapporto.

Ad alimentare le emozioni arriverà anche il compleanno di Alya. Per l'occasione Cihan le farà un regalo molto speciale: una collana impreziosita da un ciondolo a forma di fenice. Non si tratterà di un semplice dono, ma di un simbolo di rinascita che lascerà intuire quanto il loro legame stia diventando sempre più profondo.

Il dolore di Kaya e la scelta di Zerrin

La settimana si concluderà con nuove preoccupazioni per la famiglia Albora. Kaya, devastato dagli ultimi avvenimenti, perderà completamente il controllo. Dopo essere uscito di casa la sera precedente, farà perdere le proprie tracce e il suo comportamento getterà tutti nell'angoscia.

Contemporaneamente emergerà un'altra dolorosa verità. Zerrin confiderà a Nare che Sahin aveva accettato di aiutare il padre soltanto nel tentativo di salvarla dal matrimonio combinato con Sedat. Nonostante il sacrificio compiuto per lei, la giovane prenderà una decisione che lascerà tutti senza parole: accetterà di sposare Sedat, scegliendo di piegarsi alla volontà della famiglia.

Una scelta destinata ad aprire nuovi scenari e a cambiare profondamente il futuro di tutti i protagonisti, in una settimana che promette emozioni, colpi di scena e svolte difficili da dimenticare.