La nuova settimana di Far Away (Uzak Şehir) sarà caratterizzata da eventi destinati a cambiare profondamente gli equilibri della famiglia Albora. Gli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio su Canale 5 porteranno in scena una fuga inattesa, un matrimonio organizzato in gran segreto, nuovi malintesi tra Alya e Cihan e un riavvicinamento che, invece, non andrà affatto come sperato. Tra decisioni coraggiose, sentimenti sempre più difficili da nascondere e famiglie pronte a tutto pur di imporre la propria volontà, i protagonisti dovranno affrontare giorni ricchi di tensione.

Tutto inizierà all'ospedale, dove Ugur inviterà Alya a fermarsi con lui per una pausa nella caffetteria. L'incontro, nato in modo del tutto spontaneo, offrirà ai due l'occasione di parlare lontano dalle continue pressioni che circondano la famiglia Albora.

Durante la conversazione, Alya finirà per raccontare alcuni aspetti della propria vita e della storia della famiglia. Tra le varie confidenze, rivelerà anche che Azem era il padre di Cihan, un dettaglio che testimonierà il clima di fiducia instauratosi tra lei e il medico. Quello che Alya ignorerà è che qualcuno assisterà alla scena. Sehmuz noterà infatti i due insieme e non perderà tempo: informerà immediatamente Cihan di aver visto sua moglie in compagnia del dottor Ugur.

Una notizia destinata ad alimentare nuovi dubbi e ad aumentare ulteriormente la tensione tra i protagonisti.

Kaya cambia il destino di Zerrin

Nel frattempo la situazione di Zerrin prenderà una piega del tutto inattesa. Quando tutto sembrerà ormai pronto per il matrimonio con Sedat, Kaya deciderà di intervenire in prima persona. Con un gesto tanto impulsivo quanto coraggioso, il giovane riuscirà a raggiungere la ragazza e a portarla via prima che le nozze possano essere celebrate. Il rapimento farà inevitabilmente saltare il matrimonio combinato, dando il via a una vera e propria caccia ai due ragazzi.

La fuga di Kaya e Zerrin scatenerà il caos. Alla villa degli Albora arriveranno Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, accompagnati dalle rispettive guardie.

L'obiettivo sarà uno solo: ritrovare i due giovani prima che sia troppo tardi. La tensione salirà rapidamente, ma ogni tentativo di rintracciarli si rivelerà inutile. Kaya e Zerrin, infatti, saranno già riusciti a trovare un rifugio sicuro, lontano dagli occhi di chi li sta cercando.

Anche sul fronte sentimentale non mancheranno nuovi sviluppi. Mine tenterà ancora una volta di riavvicinarsi a Cihan, sperando di recuperare il rapporto che negli ultimi tempi si è progressivamente deteriorato. L'uomo, però, non sembrerà disposto a cambiare idea. Nonostante gli sforzi della donna, Cihan manterrà una posizione molto chiara, dimostrando di non voler riaprire una storia che considera ormai chiusa.

Alya scopre il matrimonio segreto

Nei giorni successivi sarà Kadir ad accompagnare Alya nel luogo in cui Kaya e Zerrin si sono nascosti. La dottoressa raggiungerà i due ragazzi e scoprirà che hanno ormai preso una decisione definitiva: sposarsi il prima possibile, nella speranza di costruire finalmente una vita insieme, lontano dalle imposizioni delle rispettive famiglie. La sorpresa più grande arriverà poco dopo. Zerrin, infatti, chiederà ad Alya di diventare la testimone del loro matrimonio. Una richiesta inaspettata che emozionerà profondamente la protagonista e che confermerà il legame di fiducia nato tra lei e la giovane.

Le puntate dal 20 al 24 luglio promettono quindi di regalare emozioni continue.

Tra fughe rocambolesche, segreti condivisi, rapporti che sembrano ormai arrivati al capolinea e nuove alleanze destinate a cambiare il corso degli eventi, Far Away entrerà in una fase cruciale della sua storia. Per Alya, Cihan, Kaya e Zerrin niente sarà più come prima, mentre ogni scelta compiuta in questi episodi potrebbe avere conseguenze importanti anche nelle settimane successive.