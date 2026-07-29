Le anticipazioni della nuova soap opera turca Far Away, che vanno dal 3 al 7 agosto, ci segnalano che Cihan sarà costretto ad affrontare la causa per il suo divorzio da Alya. Nonostante gli sforzi di Sahin, Zerrin sposerà Demir, riuscendo a liberare il fratello. La verità su Meryem verrà a galla ed Alya rimarrà sconvolta nello scoprire che un omicidio si consumò nel corso del primo matrimonio di Cihan.

Cihan minaccia Ugur

Alya incontrerà l'avvocato Talat e si confronterà con lui sulla causa di divorzio che la riguarda. La giovane chiederà al suo legale di organizzare un incontro con Cihan ed Erol.

Nel corso del colloquio, Talat rivelerà a Cihan che Alyan è a conoscenza della sua relazione con Mine, e che se lui accetterà il divorzio, la causa non arriverà in tribunale. Cihan rifiuterà e si ritroverà a dover chiarire i suoi sentimenti per la moglie.

Mine scoprirà che Alya non ha voluto coinvolgerla nella causa di divorzio per tutelare. Nel frattempo, Cihan incontrerà Ugur e gli intimerà di non interferire più nel suo matrimonio.

Zerrin racconta la verità a Nare

Sahin chiederà a Nare di impedire a Zerrin di sposare Demir perché sospetta che la stiano costringendo a farlo. Ozkan ascolterà la conversazione e riferirà tutto a Sadakat. Più tardi, Zerrin incontrerà Nare e le racconterà di dover sposare Demir perché possiede un video che potrebbe scagionare Sahin.

In vista delle nozze, Demir chiederà a Zerrin di indossare un abito bianco. La cerimonia si svolgerà in comune e verrà celebrata nonostante l'intervento disperato di Kaya. Dopo il matrimionio Sahin verrà immediatamnente liberato.

Infine, Zerrin vivrà in apprensione l'arrivo della sua prima notte di nozze. Demir se ne renderà conto e la rassicurerà dicendole che non la toccherà perché il matrimonio è solo una parte della sua vendetta.

Alya scopre la verità su Meryem

Mine mostrerà un video di Boran ad Alya per poi raccontarle la verità su Meryem. Sconvolta ed incuriosita dalle notizie sulla prima moglie di Cihan, Alya cercherà la chiave della stanza segreta e riuscirà ad accedervi. Lì dentro, la giovane scoprirà che nel corso delle nozze venne ucciso da un sicario Azem. Cihan la sorprenderà nella stanza e deciderà di raccontarle la verità sul suo primo matrimonio.