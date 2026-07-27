La nuova settimana da lunedì 3 a venerdì 7 agosto di Far Away porterà con sé una serie di svolte importanti per i protagonisti della serie turca di Canale 5. Gli episodi in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 saranno caratterizzati da confronti delicati, verità nascoste e decisioni che potrebbero cambiare definitivamente i rapporti all’interno della famiglia Albora. Le tensioni alla villa degli Albora continueranno a crescere anche per questioni familiari. Cihan deciderà di riportare Nare nella casa di famiglia e prenderà una posizione molto netta nei confronti della madre.

L’uomo imporrà infatti a Sadakat di interrompere ogni rapporto con Ozkan e di non rivolgergli più la parola.

Alya prepara la sua strategia per il divorzio da Cihan

Dopo aver deciso di andare avanti con la separazione, Alya continuerà a muoversi per ottenere il divorzio da Cihan. La dottoressa avrà un confronto con l’avvocato Talat, al quale esporrà la situazione e le proprie intenzioni. Per cercare di trovare una soluzione, Alya proporrà di organizzare un incontro diretto con Cihan ed Erol. L’obiettivo sarà quello di affrontare la questione in modo più chiaro e cercare di definire i prossimi passi della causa. Durante il colloquio, però, emergerà un dettaglio destinato a complicare ulteriormente la situazione: Talat sarà già a conoscenza della relazione tra Cihan e Mine.

Una scoperta che dimostrerà quanto la vicenda privata del protagonista sia ormai diventata difficile da nascondere.

Anche Cihan continuerà a dimostrare di non voler restare in disparte. L’uomo accompagnerà Alya sul posto di lavoro e proprio lì avrà un nuovo confronto con il dottor Ugur. Il medico sarà presente in aula come testimone a favore di Alya nella causa di divorzio, una posizione che non farà piacere a Cihan. Vedendo il coinvolgimento di Ugur nella situazione, Cihan deciderà di intervenire personalmente. Il suo atteggiamento sarà molto diretto: inviterà Ugur a smettere di interferire nella loro vita privata e a non creare ulteriori problemi nel rapporto con Alya.

Nare nasconde ancora la verità a Kaya

Nel frattempo, anche la situazione di Kaya e Zerrin continuerà a essere piena di tensioni. Nare sarà ancora combattuta e non riuscirà a trovare il coraggio di raccontare a Kaya una notizia molto importante: Zerrin è destinata a sposare Demir. La scelta di mantenere il silenzio rischierà però di avere conseguenze pesanti, soprattutto perché Kaya potrebbe venire a conoscenza della verità in un momento ancora più complicato. Anche il rapporto tra Mine e Ugur continuerà a svilupparsi in modo inatteso.

I due trascorreranno una serata insieme durante una cena, ma il momento prenderà una piega diversa dal previsto. Mine, dopo aver bevuto troppo, perderà il controllo delle proprie emozioni.

Quando Ugur le confesserà di pensare che tra loro possa esserci qualcosa di più profondo, la reazione di Mine sarà tutt’altro che tranquilla. La donna mostrerà tutta la sua fragilità e renderà evidente quanto la situazione sentimentale che coinvolge Cihan sia ancora un punto delicato della sua vita.

Nare tenta di fermare il matrimonio di Demir e Zerrin

Determinata a evitare nuove sofferenze, Nare proverà anche a intervenire nella storia tra Demir e Zerrin.

La donna cercherà di convincere Demir a rinunciare al matrimonio, raccontandogli la verità sulla morte di Seyda. Nare spererà che questa rivelazione possa cambiare la sua decisione e portarlo a fare un passo indietro.

Demir, però, non sembrerà disposto a darle credito. L’uomo non crederà alle parole di Nare e continuerà a portare avanti il suo progetto, lasciando aperta una situazione sempre più pericolosa.