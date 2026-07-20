Le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, rivelano che Cihan prenderà una decisione. Dopo la bufera scatenata da Alya, che ha scoperto il tradimento del marito, l'uomo sceglierà di interrompere il legame con Mine, ignorando le suppliche di quest'ultima.

Spoiler Far Away: Mine affronta Cihan sulla firma del divorzio

Mine accoglierà Cihan a casa e gli chiederà subito spiegazioni sulla scelta di firmare i documenti del divorzio consegnati da Alya. Convinta che quel gesto sia il segnale di una possibile separazione, gli chiederà perché ha deciso di firmare se non aveva intenzione di lasciare la moglie.

Secondo Mine, Cihan avrebbe agito perché ferito dalla richiesta di divorzio avanzata da Alya e nel tentativo di restituirle lo stesso dolore. L'uomo, però, respingerà questa ricostruzione, spiegando di aver firmato solo come provocazione, convinto che quel gesto paradossalmente dimostri ad Alya quanto il divorzio sia in realtà irrealizzabile.

Cihan lascia Mine e chiude la loro relazione

Cihan ammetterà di aver commesso un errore nei confronti di Mine e le chiederà scusa. Subito dopo, però, prenderà una decisione. "Dobbiamo mettere fine a questa relazione", le dirà con fermezza, spiegandole che finché resterà sposato continueranno a vivere soltanto problemi e sofferenze. Cihan le ricorderà che lei lavora nello stesso ospedale di Alya e che ormai tutti sono a conoscenza della loro storia.

Mine in lacrime implora Cihan di non lasciarla

Le parole di Cihan getteranno Mine nella disperazione. La donna lo implorerà di non andarsene, sostenendo che Alya non potrà mai costruire un futuro con lui e che, se un giorno dovesse davvero separarsi, potrebbe tornare da lei.

"Non lasciarmi, ti prego", gli ripeterà più volte tra le lacrime, senza però riuscire a fargli cambiare idea. Nonostante il dolore, Cihan resterà fermo nella sua decisione e si allontanerà, mettendo così la parola fine a una relazione che aveva segnato la sua vita.

Far Away è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:20. Tutte le puntate sono disponibili gratis anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.