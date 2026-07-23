Le tensioni continueranno a crescere nelle prossime puntate di Far Away (Uzak Şehir). L'episodio in onda venerdì 24 luglio alle 15:45 su Canale 5 vedrà i protagonisti alle prese con decisioni importanti, segreti da proteggere e una gelosia sempre più difficile da nascondere. Alya sarà coinvolta in una vicenda che potrebbe cambiare il destino di Kaya e Zerrin, mentre Cihan inizierà a intuire che la moglie gli stia nascondendo qualcosa. Nel frattempo, una serata di gala organizzata dall'ospedale farà emergere nuove tensioni tra Cihan e il dottor Ugur.

Alya raggiunge Kaya e Zerrin

Grazie all'aiuto di Kadir, Alya riuscirà a raggiungere il rifugio in cui Kaya e Zerrin si sono nascosti. La dottoressa scoprirà così che i due giovani hanno preso una decisione destinata a cambiare le loro vite: desiderano sposarsi al più presto, convinti che sia l'unico modo per difendere il loro amore e sfuggire alle pressioni che continuano a circondarli. La notizia sorprenderà Alya, che si troverà improvvisamente coinvolta in un momento molto importante per la coppia.

Prima delle nozze, Zerrin si rivolgerà proprio ad Alya con una proposta speciale. La ragazza le chiederà infatti di essere la testimone del matrimonio, dimostrando tutta la fiducia che ripone in lei.

Per Alya sarà una richiesta inaspettata ma anche molto significativa, che la metterà ancora più al centro della vicenda.

Una volta rientrata alla villa, Alya dovrà affrontare le domande del marito. Cihan si renderà conto che la donna appare particolarmente evasiva e inizierà a sospettare che sia venuta a conoscenza di qualcosa che preferisce non rivelargli. I suoi dubbi cresceranno rapidamente e l'uomo proverà a ottenere spiegazioni, senza però riuscire a far confessare Alya. La dottoressa, infatti, farà di tutto per non tradire il segreto di Kaya e Zerrin, cercando di mantenere un atteggiamento il più possibile naturale.

La festa dell'ospedale riaccende la gelosia

Più tardi Alya e Cihan parteciperanno alla festa organizzata dall'ospedale.

Quella che dovrebbe essere una serata elegante e serena sarà invece segnata dalle tensioni. Fin dai primi momenti, Cihan dimostrerà di non gradire la vicinanza tra Alya e il dottor Ugur. L'uomo interverrà con decisione, cercando di evitare che i due possano trascorrere del tempo insieme e confermando ancora una volta quanto il medico rappresenti, ai suoi occhi, una presenza scomoda. La gelosia di Cihan continuerà quindi a influenzare il suo comportamento, mentre Alya dovrà gestire una situazione sempre più delicata.

La puntata del 24 luglio sarà ricca di emozioni e metterà in evidenza il crescente clima di diffidenza tra i protagonisti. Tra promesse d'amore, segreti da custodire e rapporti sempre più complicati, gli equilibri della famiglia Albora sembrano destinati a cambiare ancora una volta.