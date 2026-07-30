L'episodio di Far Away, in programma venerdì 7 agosto su Canale 5, porterà alla luce verità rimaste nascoste per anni e metterà i protagonisti davanti a decisioni destinate a cambiare il corso delle loro vite. Tra matrimoni ormai impossibili da fermare, confessioni dolorose e ricordi che tornano dal passato, ogni vicenda prenderà una direzione inaspettata. Al centro della puntata ci saranno soprattutto Alya e Cihan, il cui rapporto subirà un'evoluzione decisiva dopo una scoperta destinata a modificare completamente la percezione della donna sulla famiglia Albora.

Parallelamente, anche Sahin e Zerrin saranno costretti a confrontarsi con una realtà che sembra non lasciare più alcuna via d'uscita.

Sahin tenta di riportare via Zerrin

Nonostante il matrimonio sia ormai stato celebrato, Sahin non riuscirà ad accettare quanto accaduto. Convinto che esista ancora una possibilità per cambiare il destino della sorella, si recherà da Demir deciso a portare via Zerrin e a interrompere definitivamente quella situazione. Il suo tentativo, però, non produrrà l'effetto sperato. Sarà proprio Zerrin a fermarlo, spiegandogli con grande amarezza che ormai è troppo tardi per tornare indietro. La giovane gli farà capire di aver preso una decisione dalla quale non intende più sottrarsi, pur sapendo quanto dolore stia provocando alle persone che ama.

Deluso e profondamente ferito, Sahin farà ritorno a casa ancora sconvolto. Lì non riuscirà a trattenere la rabbia e affronterà duramente la madre, accusandola di aver permesso che Zerrin sposasse Demir senza opporsi fino in fondo. Tra i due nascerà un confronto acceso, nel quale emergeranno tutto il senso di colpa, la frustrazione e il dolore accumulati negli ultimi giorni.

Demir sorprende Zerrin con una rivelazione inattesa

Intanto, nella casa di Demir, Zerrin vivrà con grande sofferenza le prime ore successive alle nozze. La ragazza affronterà quel momento con paura e rassegnazione, convinta che il suo futuro sia ormai segnato. Sarà però Demir a sorprenderla con parole che cambieranno completamente il significato di quel matrimonio.

L'uomo le rivelerà infatti di non avere alcuna intenzione di costringerla a diventare sua moglie anche nella vita privata. Le spiegherà che quelle nozze rappresentano esclusivamente uno strumento per portare avanti la sua vendetta nei confronti della famiglia Albora e non il desiderio di costruire un vero rapporto con lei.

Nel frattempo, anche Kaya vivrà ore particolarmente difficili. Ancora sotto l'effetto dei sedativi somministrati da Alya, il giovane parlerà in preda al delirio, pronunciando più volte il nome di Zerrin. Le sue parole dimostreranno quanto il sentimento che prova per la ragazza sia ancora vivo e quanto la separazione continui a tormentarlo, nonostante tutto ciò che è successo.

Cihan prende una decisione nei confronti di Sadakat

Alla villa degli Albora il clima resterà particolarmente teso. Cihan accompagnerà Nare a casa e, una volta arrivato, prenderà una posizione molto netta nei confronti della madre. L'uomo imporrà infatti a Sadakat di interrompere ogni rapporto con Ozkan, convinto che la situazione sia ormai sfuggita completamente di mano e che sia arrivato il momento di mettere fine a determinati legami. Parallelamente, Alya continuerà a cercare risposte sui tanti misteri che circondano il passato della famiglia Albora.

Determinata a capire cosa sia realmente accaduto a Meryem, riuscirà finalmente a entrare nella misteriosa stanza rimasta fino a quel momento inaccessibile.

Dopo aver trovato la chiave, la donna approfitterà di un momento favorevole per introdursi di nascosto all'interno della stanza, convinta che proprio lì possano trovarsi le risposte che sta cercando da tempo.

Tra gli oggetti custoditi nella stanza, Alya troverà un dvd. Spinta dalla curiosità, deciderà di guardarlo senza immaginare ciò che sta per vedere. Le immagini la lasceranno completamente senza parole. Il filmato mostrerà infatti il matrimonio tra Cihan e Meryem, trasformato improvvisamente in tragedia quando Azem verrà assassinato da un sicario davanti ai presenti. Una scena drammatica che permetterà finalmente ad Alya di comprendere quanto il passato della famiglia Albora sia stato segnato da eventi ben più dolorosi di quanto avesse immaginato.

Cihan racconta finalmente tutta la verità

Mentre Alya è ancora sconvolta dalle immagini appena viste, Cihan la sorprenderà nella stanza segreta. Contrariamente a quanto lei potrebbe aspettarsi, l'uomo non reagirà con rabbia. Comprenderà invece che è arrivato il momento di non nascondere più nulla. Per questo motivo deciderà di raccontarle tutta la verità sulla propria famiglia, sugli eventi che hanno segnato la sua vita e sul ruolo avuto da Boran in quella complessa vicenda. Le sue parole colpiranno profondamente Alya. La dottoressa resterà sconvolta dalle rivelazioni appena ascoltate, ma allo stesso tempo inizierà a guardare Cihan con occhi diversi, comprendendo il peso che l'uomo ha portato sulle spalle per tanti anni.