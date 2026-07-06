Le prossime puntate di Far Away, in particolare quelle della settimana che va da lunedì 13 a venerdì 17 luglio, saranno ricche di emozioni e decisioni che potrebbero cambiare definitivamente il destino dei protagonisti. Al centro della narrazione ci saranno ancora una volta Alya e Cihan, chiamati a fare i conti con un addio che potrebbe segnare la fine del loro rapporto, mentre Sahin sarà disposto a mettere in pericolo la propria libertà pur di salvare la sorella da un matrimonio che non desidera. Dopo aver maturato la convinzione di non avere più un futuro in Turchia, Alya deciderà a sorpresa di lasciare il paese insieme al piccolo Deniz.

La donna raggiungerà l'aeroporto con il figlio, determinata a salire sul volo diretto a New York e a iniziare una nuova vita lontano dalla famiglia Albora e dai continui conflitti che hanno segnato gli ultimi mesi.

Alya è pronta a partire per New York

Quando tutto sembrerà ormai deciso, però, accadrà qualcosa di inatteso. Cihan la seguirà fino all'aeroporto senza che lei se ne accorga e resterà a osservarla da lontano. L'uomo non tenterà di fermarla, non le impedirà di partire e non proverà a convincerla con la forza a cambiare idea. Preferirà invece rispettare la sua libertà, lasciando che sia Alya a decidere autonomamente quale strada intraprendere. Giunta davanti ai controlli dei passaporti, Alya si fermerà improvvisamente.

Quel momento rappresenterà molto più di una semplice attesa prima dell'imbarco: sarà il simbolo della scelta tra il desiderio di ricominciare altrove e i sentimenti che, nonostante tutto, continuano a legarla a Cihan. Lo sguardo dell'uomo, silenzioso ma carico di emozione, renderà ancora più difficile quella decisione.

Parallelamente, Sahin sarà deciso a impedire che Zerrin venga costretta a sposare Sedat. Per questo motivo raggiungerà Ecmel in ospedale e gli chiederà di annullare le nozze organizzate per la figlia. Ecmel accetterà di prendere in considerazione la richiesta, ma porrà due condizioni molto pesanti. Da un lato pretenderà che Zerrin interrompa definitivamente ogni rapporto con Kaya; dall'altro chiederà a Sahin di aiutarlo a fuggire dall'ospedale, permettendogli così di sottrarsi alle conseguenze giudiziarie che lo attendono.

Pur consapevole dei rischi, Sahin prenderà in seria considerazione quella proposta. Per amore della sorella sarà disposto perfino a compromettere sé stesso, convinto che sia l'unico modo per offrirle una possibilità di felicità.

Mine affronta Cihan

Nel frattempo, Cihan inizierà a nutrire dubbi sul comportamento di Mine. L'uomo non comprenderà perché la donna abbia deciso di avvicinarsi sempre di più ad Alya e vorrà conoscere le sue reali intenzioni.

Tra i due nascerà un confronto molto acceso. Mine, stanca di essere trattata come una semplice pedina, non si limiterà a rispondere alle domande di Cihan, ma lo accuserà apertamente di averle nascosto la verità per troppo tempo e di aver costruito il loro rapporto su continue omissioni.

Le sue parole finiranno per incrinare ulteriormente un equilibrio già estremamente fragile.

Successivamente prenderà forma il piano organizzato da Ecmel per lasciare l'ospedale. Con l'aiuto di Sahin, l'uomo tenterà di allontanarsi dalla struttura prima che le autorità possano impedirglielo.

A cambiare il corso degli eventi sarà però Nare. La giovane comprenderà che Sahin sta per commettere un gesto destinato a compromettere il suo futuro e, pur sapendo di rischiare di perderlo, sceglierà di intervenire.

Per proteggerlo da conseguenze ancora più gravi, avviserà la gendarmeria, facendo fallire il tentativo di fuga. Una decisione dolorosa, dettata non dalla volontà di tradire l'uomo che ama, ma dal desiderio di impedirgli di macchiarsi di un reato che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Ancora una volta sarà l'amore a guidare la sua scelta, anche se questo significherà affrontare l'incomprensione e il dolore.

Zerrin prende una decisione definitiva

Nel finale della puntata arriverà un'altra rivelazione destinata a lasciare il segno. Zerrin parlerà con Nare e le confesserà che Sahin aveva accettato di aiutare Ecmel soltanto per salvarla dal matrimonio combinato con Sedat.

La ragazza comprenderà così fino a che punto Sahin fosse disposto a spingersi pur di proteggerla. Nonostante questo sacrificio, Zerrin comunicherà di aver ormai preso una decisione definitiva: accetterà di sposare Sedat, convinta che sia l'unico modo per evitare ulteriori sofferenze alle persone che ama e impedire che Sahin continui a mettere a rischio la propria vita per lei.

Una scelta amara, che chiuderà la puntata lasciando aperti numerosi interrogativi sul futuro dei protagonisti e sulle conseguenze che queste decisioni avranno nelle prossime settimane.