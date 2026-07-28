Nelle puntate della soap turca Far Away in onda su Canale 5 dal 3 al 7 agosto 2026, Cihan Albora affronterà il dottor Ugur Kılınç in preda alla gelosia e gli dirà di smettere di infastidire sua moglie Alya. Zerrin invece sarà in procinto di sposarsi con Demir, all’insaputa del suo amato Kaya.

Ugur provoca Mine sulla sua relazione con Cihan

Alya si rivolgerà all'avvocato Talat, per portare avanti la causa di divorzio con il marito Cihan. Ben presto, la dottoressa organizzerà un incontro con Cihan ed Erol, e Talat sarà a conoscenza che Mine è l’amante di suo marito.

Ben presto, Cihan accompagnerà Alya al lavoro e incontrerà il dottor Ugur, al quale ordinerà di stare distante da sua moglie.

Successivamente, Mine andrà a cena con Ugur e non la prenderà affatto bene, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. In particolare, la donna si infurierà, quando il dottore la provocherà dicendole di sospettare che ci sia una relazione tra lei e Cihan.

Nare confessa a Demir la verità sul decesso di Seyda

Intanto, Nare non confesserà a suo fratello Kaya che la sua amata Zerrin è in procinto di convolare a nozze con Demir, per far scagionare il fratello Sahin. In seguito, Nare proverà a convincere Demir a non sposare sua cugina Zerrin, rivelandogli la verità sul decesso di Seyda, la donna che Cihan aveva sposato in passato per mettere fine a una faida familiare, rinunciando al suo grande amore Meryem.

Per finire, sempre a proposito di Cihan, porterà Nare alla villa e ordinerà a sua madre Sadakat di chiudere ogni rapporto con Ozkan.

Riepilogo sul rapimento di Zerrin

Di recente, Zerrin è stata rapita da Kaya a pochi minuti dalle nozze con Sedat, imposte da suo padre Ecmel. Il ragazzo si è introdotto alla villa, e ha portato Zerrin via con la forza. Inizialmente, la giovane ha provato a opporsi, dopodiché si è lasciata travolgere dai sentimenti. Zerrin ha accettato di sposare Kaya in segreto e di andare a vivere all’estero. Dopo aver scoperto il nascondiglio di Kaya e Zerrin, la dottoressa Alya ha deciso di aiutarli all’oscuro del marito Cihan. Nello specifico, i due giovani hanno programmato la loro fuga e il loro matrimonio servendosi della complicità di Alya.