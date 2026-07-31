Nei prossimi episodi della soap turca Far Away, Alya Smith (Sinem Ünsal) caccerà in malo modo Fikriye Gürdel (Nursel Köse) la donna che l’ha partorita, dicendole che sua madre è Caroline, quando si farà viva senza alcun preavviso.

Alya si apre sul suo passato

Prossimamente, Alya inizierà a ricevere delle telefonate da un numero sconosciuto ed eviterà di rispondere. Questa situazione turberà suo marito Cihan, il quale sospetterà che ci sia qualcosa di strano a differenza di Alya, che invece manterrà la calma. Intanto, a Mardin metterà piede Fikriye, la quale si presenterà a villa Albora e confesserà a Sadakat di essere la madre biologica di Alya.

Sadakat sarà a conoscenza che Alya è stata cresciuta da Caroline, da un’insegnante canadese, che ha sempre considerato sua madre. La ginecologa non reagirà affatto bene, quando si troverà faccia a faccia Fikriye, per averla abbandonata.

Alya non avrà alcuna intenzione di instaurare un rapporto con la sua vera madre, alla quale dirà di andarsene da Mardin, rinnegandola. A quel punto, Fikriye alloggerà in uno degli hotel più costosi, invece Alya si sfogherà con Cihan sul suo passato.

Fikriye svela a Cihan di essere malata

In particolare, Alya rivelerà al marito di essere stata importata da parecchi uomini quando era soltanto una ragazzina, gli stessi frequentati dalla sua vera madre, quando lavorava in un bordello.

La dottoressa continuerà a confidarsi con Cihan, facendogli sapere di aver conosciuto Caroline, grazie alla sua amica Cansu. Inoltre, Cihan apprenderà che Fikriye decise di affidare sua figlia all’insegnante canadese, in cambio di una grossa quantità di soldi. Alya concluderà il suo sfogo, precisando al marito di non volerne saperne di perdonare la madre per averla venduta.

Il giorno seguente, Cihan busserà nella camera di albergo di Fikriye e le chiederà di andarsene via da Mardin. Ancora una volta, la donna si rifiuterà di partire, e spiazzerà Cihan dicendogli di essere molto malata. Appena suo marito le dirà che la sua madre ha poco tempo da vivere, Alya crederà che si tratti di una menzogna.

Riepilogo: Alya ha chiesto il divorzio al marito

Di recente, Alya ha messo in discussione il suo matrimonio con Cihan, per aver scoperto che ha una relazione con Mine da parecchio tempo. La ginecologa ha chiesto il divorzio al marito, e ha rifiutato l’aiuto di Mine per trovare un avvocato pronto a difenderla. Cihan invece, ha interrotto ogni rapporto con la sua ex amante Mine in maniera definitiva.