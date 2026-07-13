Nei nuovi episodi di Far Away, Cihan Albora (Ozan Akbaba) si rifiuterà di firmare i documenti del divorzio su richiesta della moglie Alya Smith (Sinem Unsal), appena verrà alla luce che Mine Dogan (Mine Kilic) è la sua amante.

Alya chiede a Cihan di firmare i documenti per la loro separazione

Prossimamente, Alya scoprirà che il marito Cihan intrattiene una relazione segreta con Mine da parecchio tempo. Quest’ultima si sfogherà con la dottoressa, rivelandole di aver tentato il suicidio poco prima del suo matrimonio improvviso con Cihan. Avendo sposato il cognato soltanto per assicurare un futuro migliore al figlio Deniz, la dottoressa Alya riterrà opportuno prendere le difese di Mine.

In particolare, Alya si scaglierà contro Cihan, che le farà presente che non avrebbe mai sposato Mine. Nonostante ciò, Alya sarà determinata a separarsi da Cihan. Sadakat coglierà l’occasione per fare una proposta alla nuora Alya: le consentirà di rimanere a Mardin e di continuare a vedere il figlio Deniz quando vorrà, anche se deciderà di andare a vivere in un’altra casa.

A quel punto, Alya darà appuntamento a Cihan e Mine in un bar, per comunicargli la sua decisione. Nello specifico, la donna presenterà al marito le carte del loro divorzio, e gli chiederà di mettere una firma.

Alya non riesce a trovare nessun avvocato

Cihan cambierà idea, dopo aver finto di aver acconsentito alla richiesta di Alya in presenza di Mine.

Appena saranno da soli, infatti, Cihan farà presente ad Alya che farà di tutto per non far finire il loro matrimonio.

Subito dopo, Cihan metterà Alya in difficoltà, ordinando al suo avvocato di impedire a tutti i legali di difendere sua moglie. Inoltre, l’uomo dirà a sua madre Sadakat di non intromettersi più tra lui e Alya. Per concludere, quest’ultima non riuscirà a trovare nessun avvocato, e non farà fatica a capire dello zampino di Cihan.

Riepilogo sulla lite tra Mine e Cihan

In precedenza, Mine ha invitato Alya a casa sua con l’obiettivo di riuscire a diventare sua amica, e per scoprire che tipo di rapporto ha con il marito Cihan. Il giorno seguente, Mine ha fatto i conti con la furia del suo amante Cihan, ma si è difesa accusandolo di averle nascosto la verità per troppo tempo.