I telespettatori di Canale 5, assisteranno all’arresto di Sahin Albora (Alper Çankaya), nei nuovi episodi della soap turca Far Away. Il ragazzo farà i conti con la giustizia, dopo aver ucciso Mahmut (Mahmut Cevher) per sbaglio, nel tentativo di impedirgli di attentare alla vita di suo cugino Kaya Albora (Atakan Özkaya).

Zerrin viene rapita il giorno delle nozze, Mahmut intenzionato a uccidere Kaya

Prossimamente, Kaya rapirà la sua amata Zerrin, proprio quando dovrà sposare Sedat (Batuhan Sert). Dopo essersi lasciati andare alla passione, Zerrin (Dilin Döğer) e Kaya decideranno di sposarsi in segreto, e potranno contare sulla complicità della dottoressa Alya (Sinem Ünsal).

Quest’ultima si schiererà dalla parte del cognato, dopo aver trovato il suo nascondiglio.

Purtroppo, il giorno delle loro nozze, Kaya e Zerrin verranno raggiunti da Mahmut, il padre di Sedat, che sarà intenzionato a far fuori lo sposo per vendetta, in preda alla furia.

Sahin scatena la furia di suo padre Ecmel

A intervenire in difesa di Kaya ci penserà Sahin, il quale finirà per uccidere Mahmut con un colpo di pistola, quando tenterà di disarmarlo. Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, Sedat accuserà Sahin dell’assassino di suo padre, facendolo arrestare.

Appena finirà dietro le sbarre del carcere, Sahin verrà schiaffeggiato da suo padre Ecmel (Müfit Kayacan), che si arrabbierà duramente per aver impedito a Mahmut di sbarazzarsi di Kaya.

Zerrin invece, dovrà guardarsi le spalle dal pericoloso Demir (Ferit Kaya) il nemico degli Albora, che sarà disposto a far scagionare Sahin, soltanto se in cambio verrà stravolta la vita della ragazza.

Riepilogo: Zerrin aveva accettato di sposare Sedat

Nelle puntate precedenti, Zerrin aveva accettato di diventare la moglie di Sedat, per proteggere suo fratello Sahin dalla furia di loro padre Ecmel. Nonostante ciò, Sahin si era opposto, riuscendo a convincere suo padre a non far sposare sua sorella, a patto di non farla più incontrare con Kaya. Inoltre, Sahin aveva accettato di aiutare suo padre Ecmel a scappare dall’ospedale, ma per non farlo accusare di crimine, la sua amata Nare ha avvisato la gendarmeria.