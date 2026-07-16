Nei prossimi appuntamenti di Far Away, Cihan Albora (Ozan Akbaba) lascerà la sua amante Mine Kılıç (Mine Dogan) spezzandole il cuore, appena sua moglie Alya Smith (Sinem Ünsal) gli chiederà il divorzio.

Alya scopre la relazione tra Cihan e Mine

Ben presto, Mine si confiderà con Alya, facendole sapere di essere innamorata di un uomo sposato. La ginecologa scoprirà che il misterioso amante di Mine è suo marito Cihan, nel corso di un evento. Parecchio delusa da Cihan, per averle negato di avere una tresca clandestina, Alya prenderà le difese di Mine, appena le confiderà di aver tentato di farla finita, quando ha appreso che il suo amato si sarebbe sposato con lei.

A quel punto, Sadakat coglierà l’occasione per fare una proposta alla nuora Alya, alla quale prometterà di poter rimanere a vivere a Mardin insieme al figlio Deniz in un’altra casa, soltanto se chiederà il divorzio a Cihan.

Cihan vuole salvare il suo matrimonio

Successivamente, Alya convocherà Cihan e Mine, e mostrerà al marito i documenti per la loro separazione. Dopo aver messo la firma, Cihan farà un passo indietro, visto che dirà alla moglie che farà di tutto per non annullare il loro matrimonio. Per iniziare, Cihan metterà il bastone tra le ruote ad Alya, poiché a causa sua, nessun avvocato sceglierà di difenderla. In particolare, l’uomo si servirà dell’aiuto del suo legale Erol. A offrire il suo aiuto ad Alya, ci penserà il cardiologo Uğur Kılınç, facendola difendere da un avvocato di fiducia.

Inoltre, quest’ultimo inviterà Alya ad accusare il marito Cihan di tradimento.

Cihan invece, metterà fine alla sua relazione segreta con Mine, appena si renderà conto di provare dei sentimenti per la moglie. Mine non la prenderà affatto bene, e inviterà Cihan a cambiare idea e a ripensare ai tanti momenti vissuti insieme, nonostante l’opposizione di sua madre Sadakat. Tuttavia, Cihan sarà sempre più determinato a salvare il suo matrimonio.

Riepilogo sul recente scontro tra Cihan e Mine

In precedenza, Alya ha accettato l’invito a casa della direttrice sanitaria Mine, senza però capire le reali motivazioni che hanno spinto la donna a diventare sua amica. La reazione di Cihan è stata durissima, appena ha scoperto che Mine ha fatto scoprire ad Alya di averla sposata su richiesta del suo defunto marito Boran. Appena il suo amante l’ha affrontata, Mine si è difesa accusandolo di averle mentito per tanto tempo, per averla fatta stare sempre in disparte anche quando non c’era Alya.