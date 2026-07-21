Boran non è stato ucciso da Demir o dai Baibar come tutti pensano, ma da Khalis: è quando emergerà nelle prossime puntate di Far Away.

Le anticipazioni tv rivelano che la verità sull'incidente di Boran verrà a galla grazie alla madre di Alya. La donna vedrà una foto della famiglia Albora con Khalis e ricorderà che poco prima dell'incidente l'uomo le aveva fatto molte domande sulla nuova vita di Alya a Toronto. Nessuno, a parte lui, conosceva il nuovo nascondiglio di Boran.

Il vero omicida di Boran in Far Away

Le anticipazioni d Far Away annunciano un'importante verità che presto verrà a galla.

Tutto avrà inizio con l'arrivo alla villa della madre di Alya, Fikriye, decisa a riallacciare i rapporti con lei. Per la donna non sarà affatto semplice, perché all'inizio sua figlia rifiuterà di avere ogni contatto con lei. Quando Alya scoprirà che sua madre è gravemente malata, però, si avvicinerà gradualmente a lei e tra i due nascerà poco alla volta un vero affetto. Fikriye si dimostrerà una donna molto forte e molto intelligente, tanto che le basterà un piccolo particolare a villa Albora per capire di essere stata ingannata anni fa. La donna noterà a casa di Cihan una foto che ritrae la famiglia in compagnia di Khalis, una sua vecchia conoscenza. Quando Fikriye verrà a sapere quello che è accaduto al marito di Alya, tirerà le somme e capirà chi è stato a togliergli la vita.

Fikriye si presenterà in carcere da Khalis per un colloquio e gli mostrerà delle foto.

La madre di Alya porterà un'amara verità

Nelle prossime puntate di Far Away, Fikriye avrà un duro faccia a faccia con Khalis da cui emergeranno particolari importanti. Innanzi tutto, la donna darà al detenuto la foto in cui erano insieme, ricordandogli che hanno avuto una relazione. Successivamente, Fikriye farà tutta la ricostruzione di ciò che è successo a Boran. "Mi hai usata per sapere dove fosse mia figlia", dirà a Khalis, "Io ti ho detto che era a Toronto e che suo marito era fuggito dalla Turchia". Fikriye rinfaccerà a Khalis di essersi finto estraneo alla famiglia Albora e di aver ucciso Boran appena ottenute le informazioni da lei su sua figlia.

"Hai inscenato l'incidente", dirà con rabbia. Khalis ammetterà il reato, tanto che ricatterà Fikriye: "Se mi denunci, io vado da Sadakat e le dice che mi hai venduto le informazioni per soldi, nessuno ti crederà". Il vero omicida di Boran, quindi, non è affatto Demir, né la famiglia Baibar come tutti pensano.