Ozkan salverà la vita a Nare con il trapianto di fegato nelle prossime puntate di Far Away: questo gesto cambierà profondamente la sorella di Cihan.

Le anticipazioni tv rivelano che Nare al suo risveglio sarà commossa dalla generosità di Ozkan che verserà in gravi condizioni a causa dell'operazione. Al suo capezzale, la donna giurerà che non vedrà mai più Sahin.

La disperazione di Nare in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che la vita di Nare presto cambierà per sempre e la donna dovrà rivedere le sue priorità. Nelle puntate in onda in Italia, la sorella di Cihan ama incondizionatamente Sahin e sogna una vita con lui.

Stanca del marito Ozkan che spesso è violento con lei, Nare deciderà di chiedergli il divorzio. Per la prima volta, la donna andrà fino in fondo e non si farà piegare dagli ordini di sua madre Sadakat. La causa, tuttavia, non andrà come previsto. A testimoniare a favore di Ozkan sarà proprio Sadakat che di fatto cambierà il corso delle cose. Il giudice respingerà la richiesta di divorzio e Nare, per disperazione, si sparerà all'addome. Il ricoverà sarà immediato, ma le condizioni della donna saranno gravissime anche dopo l'operazione d'urgenza. I medici spiegheranno che Nare ha bisogno di un fegato e bisognerà effettuare il trapianto entro le prossime 24 ore.

La freddezza di Fidan rischierà di spegnere la vita di Nare

Nelle prossime puntate di Far Away, Kadir si farà avanti come donatore e per Nare si riaccenderà la speranza, ma la sfortuna giocherà un ruolo fondamentale. Kadir si ammalerà e non potrà più donare il fegato, mentre il tempo continuerà a scorrere inesorabile. Sadakat correrà da Fidan e si prostrerà ai suoi piedi, pur di convincerla a donare il fegato a sua figlia. La madre di Sahin, sarà spietata e irremovibile nonostante l'umiliazione della sua nemica: non aiuterà nessuno di loro. Quando ormai ogni speranza sembrerà distrutta, Ozkan si farà avanti. Sarà il marito a donare il fegato a Nare e salvarle di fatto la vita. Quando la donna si sveglierà e verrà a sapere tutto, cambierà il suo modo di guardare le cose. Ozkan sarà ancora in condizioni molto gravi e Nare al suo capezzale giurerà che non rivedrà più Sahin.