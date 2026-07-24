Le anticipazioni di Far Away, la serie in onda su Canale 5, rivelano che Zerrin porterà fino in fondo il sacrificio compiuto per salvare il fratello Şahin. Nonostante l'arrivo di Kaya, deciso a impedirle di sposare Demir, la giovane pronuncerà il fatidico "sì" e diventerà ufficialmente la moglie dell'uomo che non ama.

Spoiler Far Away: Kaya interrompe la cerimonia

Dopo aver scoperto da Özkan che Zerrin sta per sposare Demir, Kaya correrà al municipio nel tentativo di bloccare il matrimonio. Il giovane irromperà durante la cerimonia e, davanti a tutti i presenti, implorerà la ragazza di lasciare l'edificio insieme a lui.

Convinto che Zerrin sia stata costretta a quelle nozze, Kaya le chiederà di seguirlo e proverà a convincerla ad abbandonare Demir prima che sia troppo tardi.

Zerrin confessa il ricatto a Kaya

Di fronte all'insistenza di Kaya, Zerrin sarà costretta a confessargli la verità. La ragazza gli spiegherà che Demir possiede il filmato che può scagionare Şahin e che soltanto celebrando il matrimonio quel video verrà consegnato alle autorità.

"Se non sposo Demir, mio fratello non uscirà dal carcere", gli dirà, lasciando Kaya senza parole.

Nonostante i disperati tentativi di Kaya di farla recedere, Zerrin resterà irremovibile, decisa ad andare fino in fondo con la sua scelta.

Zerrin e Demir si sposano

Nonostante il caos provocato dall'arrivo di Kaya, la cerimonia riprenderà poco dopo.

L'ufficiale di stato civile chiederà ai due futuri sposi se intendono unirsi in matrimonio e Zerrin, con grande sofferenza, risponderà affermativamente.

Anche Demir pronuncerà il suo "sì" e, davanti ai testimoni, il celebrante li dichiarerà ufficialmente marito e moglie.

Per Kaya sarà un colpo durissimo: il giovane assisterà impotente al matrimonio della donna che ama, consapevole che Zerrin ha scelto di sacrificare il proprio futuro per restituire la libertà a Şahin.

Per scoprire se Kaya si arrenderà all'idea di aver perso la donna che ama o se cercherà vendetta contro Demir, l'appuntamento con le prossime puntate di Far Away è dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5, con gli episodi disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.