Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda nell'estate di Canale 5, rivelano che il matrimonio tra Demir e Zerrin continuerà a scatenare forti tensioni. L'uomo condurrà la giovane nella sua abitazione, dove Zerrin verrà sopraffatta dall'angoscia per ciò che la attende.

Spoiler Far Away: Kaya si risveglia disperato e vuole Zerrin

Dopo essere stato sedato da Ayla, Kaya si risveglierà pronunciando il nome di Zerrin. Il giovane non riuscirà a darsi pace dopo aver scoperto che la ragazza ha sacrificato la propria felicità sposando Demir, l'uomo che non ama, pur di ottenere la prova che ha consentito a Şahin di uscire dal carcere.

Determinato a riportarla a casa, tenterà di alzarsi dal letto per raggiungerla.

Cihan e Alya proveranno a calmarlo, spiegandogli che dovrà pensare prima a rimettersi in salute. Kaya, però, non riuscirà a nascondere la sua disperata preoccupazione per la sorte di Zerrin, ormai costretta a vivere sotto lo stesso tetto con il suo rivale.

Zerrin in lacrime a casa di Demir: 'Dio, aiutami'

Nel frattempo, nella casa di Demir, Zerrin si ritroverà da sola con i suoi pensieri. La giovane, visibilmente scossa, prenderà tra le mani la camicia appartenuta a Kaya e scoppierà in lacrime.

Temendo ciò che potrebbe accadere dopo il matrimonio, si rivolgerà a Dio con una preghiera disperata: "Dio, aiutami. Che cosa farò?

Aiutami".

Le sue parole metteranno in evidenza tutta la paura e l'incertezza che la accompagnano dopo aver sacrificato la propria felicità per salvare Şahin.

Zerrin affronta la prima notte con Demir

Mentre sarà ancora sopraffatta dalle lacrime e dal ricordo di Kaya, Demir farà il suo ingresso nella stanza, rimanendo da solo con lei.

I due si ritroveranno così a condividere la loro prima notte da marito e moglie: Demir rispetterà i sentimenti di Zerrin o cercherà di consumare il matrimonio con la forza?

Per scoprire cosa succederà tra Zerrin, Demir e Kaya, l'appuntamento con la serie Far Away è dal lunedì al venerdì su Canale 5. Gli episodi già andati in onda sono facilmente recuperabili in qualsiasi momento anche in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity.