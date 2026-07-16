Nel corso degli appuntamenti della prima stagione di Far Away in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Sahin finirà in carcere con l'accusa di aver ucciso Mahmut, il padre di Sedat. Demir, a questo punto, dirà a Zerrin di avere in mano la prova per scagionare suo fratello ma di volere in cambio qualcosa da lei.

Demir ha la prova per dimostrare l'innocenza di Sahin

Kaya rapirà Zerrin pochi minuti prima della celebrazione del matrimonio con Sedat. La giovane accetterà di sposare il cugino dopo aver fatto l'amore con lui. Ma il piano verrà scoperto nonostante l'aiuto di Alya.

La situazione peggiorerà quando Sahin ucciderà per errore Mahmut, il padre di Sedat che lo farà arrestare.

Le nozze tra Kaya e Zerrin non saranno celebrate, tanto che lei inizierà ad accusare dei sensi di colpa per l'arresto del fratello. Demir, intanto, dimostrerà di essere in possesso di un video in grado di dimostrare che Sahin ha sparato per errore a Mahmut per impedirgli di uccidere Kaya.

Zerrin accetta di sposare Demir per salvare suo fratello

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che Demir informerà Zerrin di avere la prova capace di salvare suo fratello. L'uomo informerà la ragazza di aver intenzione di consegnare il video alla polizia ma di volere qualcosa in cambio da lei. Demir chiederà alla sorella di Sahin di diventare sua moglie per far rilasciare il fratello dalla prigione.

Una decisione che l'uomo comunicherà a Fidan ed Ecmel, i genitori di Zerrin. Quest'ultima accetterà di diventare la moglie dell'uomo, piegandosi al volere di madre e padre.

Demir chiederà al genitore di organizzare la nozze il prima possibile mentre Kaya sarà all'oscuro che sua cugina sta diventando la nuova signora Baybars. Allo stesso tempo, Sadakat proibirà a Nare di raccontare a Kaya cosa sta succedendo con Zerrin se non vuole andare incontro a spiacevoli conseguenze.

Mine ha cercato di avvicinarsi ad Alya

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away che sono state trasmesse a metà luglio in televisione, Kaya è uscito di prigione dopo che un motociclista ha dimostrato la sua innocenza in merito alla sparatoria in cui è rimasto coinvolto con Sedat.

L'uomo ha raggiunto la casa di Zerrin dove ha incontrato Fidan. Quest'ultima ha chiesto a Kaya di dimenticarsi di sua figlia poiché è stata data in moglie a Sedat.

Intanto Sadakat ha accusato un problema di salute. Alya ha soccorso la suocera, spingendola a recarsi in ospedale a fare alcuni esami. In questa circostanza, la donna ha rivisto dopo tanto tempo Ugur, che è tornato a Mardin per prendere servizio come medico. Infine Mine ha cercato di avvicinarsi ad Alya, dimostrando di conoscere molte cose sul suo conto.