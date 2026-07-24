Gli spoiler turchi di Far Away in programma a breve su Canale 5 raccontano che Zerrin effettuerà un test di gravidanza che darà esito positivo. La donna accuserà un attacco di pianto che sarà udito da Demir, il quale le chiederà una spiegazione. La figlia di Fidan messa alle strette confiderà di essere incinta di suo cugino Kaya.

Far Away anticipazioni: Zerrin fa un test di gravidanza

La storyline prenderà il via quando Zerrin comprerà un test di gravidanza in farmacia. La donna inizierà a sospettare di essere incinta dopo aver accusato alcuni strani malesseri.

Durante il tragitto, la sorella di Sahin incontrerà Kaya, il quale si accorgerà che sta nascondendo qualcosa. La giovane cercherà di depistare i sospetti del cugino, informandolo di avere solo mal di testa. Una volta tornata a casa, Zerrin avrà la conferma di essere in attesa di un bambino. La donna accuserà un attacco di pianto che sarà udito da Demir, il quale entrerà nella stanza senza bussare. La figlia di Fidan proverà a cacciare suo marito ma senza riuscirci, tanto che alla fine sarà costretta a rivelargli la verità. L'uomo porterà la moglie in uno studio medico dove lei crederà che voglia che abortisca il bambino. Demir dirà al medico di sottoporre Zerrin ad un esame che confermerà la gravidanza.

Demir scopre che Zerrin è incinta del cugino Kaya

Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che la situazione subirà uno scossone quando Zerrin ricorderà a Demir che il figlio che attende è di Kaya, tanto da chiedergli di lasciarla andare. Ma l'uomo rifiuterà la richiesta della ragazza, non volendo che riallacci la storia col cugino. I due daranno vita ad una discussione che sarà interrotta dal padre di lui. Quest'ultimo accuserà Demir di voler crescere il bambino di un altro e di voler informare Kaya se non lascerà Zerrin. Alla fine, il ragazzo minaccerà il genitore, dicendogli che se oserà parlare non esiterà a ucciderlo.

Cihan ha voluto allontanare Ugur dall'ospedale nelle ultime puntate di Far Away

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away che sono andate in onda a fine luglio su Canale 5, Mine ha provato a riallacciare il rapporto con Cihan che però è apparso irremovibile nella sua decisione. Il protagonista ha poi chiesto ad Erol di aiutarlo a trovare l'identità della talpa nella sua organizzazione. Mine, intanto, ha invitato Alya alla festa dell'ospedale per poi raccontare ad Ugur che quest'ultima è sposata con Cihan. Allo stesso tempo, Albora ha organizzato un piano per allontanare il cardiologo dall'istituto e da sua moglie. Ugur ha chiesto una spiegazione ad Alya in merito all'identità del padre dei figli di Sadakat.