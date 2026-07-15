Le trame degli appuntamenti turchi di Far Away in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 raccontano che Alya si avvicinerà sempre di più a Cihan Albora dopo che salverà il piccolo Deniz dalle acque del fiume. La serenità della famiglia verrà funestata da Mine, la quale scoprirà di essere in attesa di un bambino.

Cihan salva la vita di Deniz caduto nel fiume

Tutto inizierà quando Cihan si getterà nel fiume per salvare il piccolo Deniz. Alya abbraccerà suo figlio in lacrime, ancora segnata dalla paura di poterlo perderlo. Il bambino si riprenderà velocemente dal grande spavento.

Deniz ringrazierà Cihan per averlo salvato per poi fargli una domanda che lo lascerà senza parole: vorrà sapere se può essere suo figlio.

L'uomo ricorderà al bambino che è suo zio anche se si sta prendendo cura di lui come se fosse suo papà. Deniz chiederà ad Alya il permesso di poter chiamare Cihan con l'appellativo di papà. La donna accetterà la richiesta del figlio ed i tre finiranno per passare la notte nel letto insieme.

Il giorno seguente, Deniz racconterà durante la colazione a villa Albora di aver dormito insieme a sua madre e suo padre.

Mine scopre di attendere un bambino dall'Albora

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che la serenità tra Alya, Cihan e Deniz rischierà di venire meno a causa di Mine.

La dottoressa riceverà i risultati degli esami che confermeranno i suoi sospetti. La donna scoprirà di essere in attesa di un bambino da Cihan. La novità arriverà nel peggiore dei momenti poiché l'uomo si sta avvicinando sempre di più ad Alya. Nonostante questo, Mine si entusiasmerà per la gravidanza, considerandola l'opportunità che stava aspettando. La donna crederà che il nascituro dell'Albora sia il modo perfetto per separarlo da Alya e riconquistare un posto nella sua vita.

Kaya ha scoperto che Zerrin è stata data in sposa a Sedat

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away che sono andate in onda a luglio su Canale 5, Kaya è riuscito ad uscire dal carcere grazie all'aiuto di Cihan.

Quest'ultimo ha dimostrato che il giovane Albora aveva sparato a Sedat solo per legittima difesa. Una volta libero, Kaya ha voluto parlare con Zerrin, tanto da raggiungere la sua abitazione. In questa circostanza, l'uomo ha incontrato Fidan, che l'ha informato che la ragazza è stata data in sposa a Sedat. La notizia ha sconvolto Kaya, che tornato alla sua tenuta ha detto a Cihan e Sadakat di voler fare qualcosa per impedire le nozze combinate della cugina.

Nel frattempo, Ozkan ha provato a riavvicinarsi a Nare. L'uomo ha preparato un pranzo per la moglie che è rimasta sorpresa. Infine Alya ha incontrato Ugur in ospedale.