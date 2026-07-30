Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano uno dei momenti più dolorosi per Alya, che racconterà a Cihan la verità sulla sua infanzia e sul rapporto con la madre Fikriye. Dopo aver vissuto per anni in una situazione che le provocava paura, Alya decise di scappare di casa e trovò rifugio dalla famiglia dell'amica Cansu. Successivamente conobbe Carol, la donna che sarebbe diventata sua madre adottiva. Quando quest'ultima manifestò l'intenzione di adottarla, però, Fikriye avanzò una sconvolgente richiesta economica.

Spoiler Far Away: Alya si confida con Cihan sul suo passato drammatico

Alya troverà la forza di raccontare a Cihan alcuni degli episodi più dolorosi del suo passato. Da bambina aveva vissuto con Fikriye in una situazione difficile e, con il passare degli anni, la paura era diventata insostenibile.

Alla fine Alya decise di scappare di casa. Non sapendo dove andare, raggiunse Cansu e venne accolta dalla famiglia dell'amica.

"Ero disperata. Non sapevo quanto sarei potuta rimanere da loro, se avrei dovuto andarmene o dove sarei potuta andare. Non avevo un posto in cui andare", racconterà a Cihan.

A farle ancora più male sarà la convinzione che Fikriye sapesse perfettamente perché fosse scappata, ma non avesse fatto nulla per riportarla a casa o cambiare la situazione.

La svolta per Alya, Carol le propone l'adozione

La vita di Alya cambiò grazie a Carol. La donna venne a conoscenza della situazione attraverso Cansu e chiese di incontrarla.

Alya ricorderà quel momento come una boccata d'aria dopo un periodo molto difficile. Carol le parlò con affetto e le fece una proposta: "Voglio adottarti".

Nonostante la possibilità di iniziare una nuova vita, Alya continuò a desiderare l'amore di Fikriye: "Volevo soltanto che mia madre mi amasse. Aspettavo soltanto il suo amore".

Alya sconvolta: 'Mia madre mi vendette per 300mila euro'

Secondo il racconto che Alya farà a Cihan, quando Fikriye scoprì che Carol voleva adottarla, chiese 300.000 euro.

Carol non disponeva di quella somma.

Alya racconterà che la donna possedeva soltanto una casa in Canada e che decise di venderla per riuscire a raccogliere il denaro richiesto.

Dopo il pagamento, Carol portò Alya con sé in Canada, dove iniziarono una nuova vita insieme.

Per Alya, quanto accaduto ebbe un significato inequivocabile: "Mi vendette".

Alya e il ricordo di Carol, Fikriye torna per Deniz

Alya racconterà a Cihan che la donna non si limitò a portarla lontano da quella situazione: "Carol mi ha salvata. È diventata mia madre. È stata una madre meravigliosa".

Negli anni successivi, Fikriye provò a contattare la figlia più volte, ma Alya si rifiutò sempre di risponderle o di vederla.

La situazione è cambiata solo di recente, quando Fikriye è venuta a sapere della nascita di Deniz: decisa a vedere il nipote, è riuscita a procurarsi una sua foto, ripresentandosi minacciosamente nella vita della figlia.

Cihan rassicura Alya dopo la confessione

Conclusa la dolorosa ricostruzione, Alya mostrerà a Cihan tutto il timore di essere giudicata per le sue origini e per il suo passato travagliato.

"Questa sono io. Pensa quello che vuoi", dirà a Cihan.

Cihan le farà capire che ciò che ha vissuto non cambia l'idea che si è fatto di lei da quando è arrivata dagli Albora.

Le ricorderà anche il significato della collana che le ha regalato, spiegandole di non averla scelta casualmente: qualunque cosa abbia vissuto e qualunque cosa le abbiano fatto, Alya è sempre riuscita a rinascere dalle proprie ceneri.