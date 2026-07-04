Nel corso del nuovo appuntamento di Far Away visibile lunedì 6 luglio dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5, Sahin porterà sua cugina Nare in ospedale dopo essere rimasta vittima di un malore. Cihan, invece, deciderà di usare Kadir per proteggere Kaya in carcere.

Sahin soccorre sua cugina vittima di un grave malore

Sadakat apparirà disperata per le sorti di Kaya, arrestato con l'accusa di aver provato a uccidere Sedat. La matriarca chiederà con insistenza a Cihan di aiutare suo fratello a uscire di prigione.

Nel contempo, Ozkan apparirà molto arrabbiato con Nare.

L'uomo mostrerà a sua moglie una foto che la ritrae in compagnia di Sahin. I due avranno una violenta discussione in auto. Una volta a casa, la sorella di Cihan accuserà un grave malore da essere notato da suo cugino. Quest'ultimo porterà immediatamente la donna in ospedale. Durante il tragitto, Sahin informerà Alya che la gravidanza di Nare potrebbe essere in grave pericolo. I sospetti dell'uomo si riveleranno fondati quando sua cugina perderà il bambino. Ozkan, intanto, raggiungerà villa Albora, dove cercherà di convincere Sadakat che sua moglie abbia fatto apposta ad abortire per nascondere la sua storia extraconiugale con Sahin.

Cihan decide di far arrestare Kadir per proteggere Kaya

Le anticipazioni della puntata di lunedì 6 luglio di Far Away raccontano che Cihan chiederà a Kaya di non provocare Ecmel.

Ma il ragazzo non riuscirà ad eseguire il consiglio del fratello, dando vita ad una lite col perfido zio. Cihan, a questo punto, deciderà di far arrestare Kadir per proteggere Kaya.

Successivamente Sahin raggiungerà Nare in ospedale. Alya permetterà al ragazzo di passare un po' di tempo con la cugina. In questa circostanza, il fratello di Zerrin chiederà alla sua amata se Ozkan le abbia fatto del male ma lei negherà fermamente. Nonostante questo, Sahin spingerà Nare a chiedere il divorzio dal marito. L'incontro sarà fermato da Sadakat, che raggiungerà l'ospedale dopo essere stata messa al corrente sulle condizioni della figlia.

Infine Alya vedrà Cihan e Mine insieme. La donna inizierà a sospettare che la collega sia l'informatrice di suo marito.

Kaya è stato arrestato per aver sparato a Sedat

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda attualmente su Canale 5, Sadakat ha fatto arrivare Zeynep alla tenuta come concubina di Cihan Albora. La matriarca è apparsa desiderosa di avere un erede a tutti i costi da suo figlio. La novità non è piaciuta a Cihan, che ha cercato un modo per risolvere la situazione.

Kaya, invece, è stato portato in galera per aver sparato a Sedat nel tentativo di salvare Zerrin da un abuso.