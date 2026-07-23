Le anticipazioni di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, rivelano che la morte di Şeyda continuerà a influenzare le scelte di Demir. Nonostante il tentativo di Nare di convincerlo a rinunciare al matrimonio con Zerrin, l'uomo resterà irremovibile e confesserà di voler portare avanti la sua vendetta contro la famiglia Albora.

Spoiler Far Away: Nare svela il segreto di Şeyda, ma Demir non le crede

Disperata all'idea che Zerrin stia per sacrificare la propria felicità per salvare Şahin, Nare raggiungerà Demir e proverà a fargli cambiare idea.

La ragazza gli racconterà che Şeyda era innamorata di suo fratello Cihan e che il sentimento non era ricambiato.

Secondo Nare, la delusione per l'amore non ricambiato avrebbe spinto Şeyda prima a tentare di uccidere Cihan e poi a togliersi la vita. Demir, però, rifiuterà questa ricostruzione. Convinto che la sorella sia morta a causa degli Albora, accuserà Nare di mentire pur di convincerlo ad annullare le nozze.

Demir spietato: 'Sposerò Zerrin per vendetta'

Di fronte al rifiuto di Demir di credere alla verità, ogni tentativo di Nare si rivelerà inutile. L'uomo ribadirà quindi con fermezza l'intenzione di sposare Zerrin, spiegando che il suo unico obiettivo non è l'amore, ma la vendetta per il dolore che attribuisce alla morte della sorella.

"Io sposerò Zerrin. Le farò vivere quello che hanno fatto vivere a me", dirà l'uomo, lasciando intendere di voler colpire la famiglia Albora proprio attraverso la giovane.

Demir non cede, il video solo dopo le nozze

Nare proverà un'ultima volta a fermarlo, chiedendogli di consegnare subito alla procura il filmato che potrebbe aiutare Şahin. Demir, tuttavia, resterà fermo sulla sua decisione e confermerà che il video verrà consegnato soltanto dopo la celebrazione del matrimonio.

Nare capirà di non essere riuscita a fargli cambiare idea: la vendetta per la morte di Şeyda avrà ormai preso il sopravvento su qualsiasi altra considerazione, mentre Zerrin resterà intrappolata in un matrimonio che non desidera.

Per scoprire come si evolverà la vendetta di Demir e quale sarà il destino di Zerrin e Şahin, l'appuntamento con la serie Far Away è dal lunedì al venerdì su Canale 5. Gli episodi già andati in onda sono facilmente recuperabili in qualsiasi momento anche in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity.