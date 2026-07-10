Importanti novità per gli appassionati della soap turca Far Away. A partire da lunedì 13 luglio, la popolare soap turca subirà un cambio di programmazione nel pomeriggio di Canale 5, con una significativa riduzione dello spazio dedicato alla serie.

Far Away slitta alle 15:45 e perde un episodio

Da lunedì 13 luglio, Far Away non prenderà più il via alle 14:45, come accaduto nelle ultime settimane. Le nuove puntate saranno infatti trasmesse a partire dalle 15:45, con un'ora di ritardo rispetto all'attuale collocazione.

Non cambia soltanto l'orario: la soap sarà infatti ridotta a un solo episodio giornaliero, mentre fino a oggi il pubblico aveva la possibilità di seguire due episodi consecutivi nel pomeriggio di Canale 5.

Si tratta di una modifica importante che riduce sensibilmente lo spazio riservato alla fiction turca nel daytime estivo della rete ammiraglia Mediaset.

Al posto di Far Away arriva Be My Sunshine

Lo slot delle 14:45 sarà occupato da Be My Sunshine, altra produzione turca che ha conquistato il pubblico durante la programmazione del weekend.

La serie ha infatti registrato ottimi risultati in termini di ascolti, convincendo Mediaset a promuoverla nel palinsesto feriale. L'obiettivo è quello di consolidare il buon andamento del pomeriggio di Canale 5 e mantenere alta l'attenzione degli spettatori.

La scelta di Mediaset dopo gli ottimi ascolti

La decisione di modificare il palinsesto arriva dopo le performance positive di Be My Sunshine, che nel fine settimana ha ottenuto un riscontro incoraggiante da parte del pubblico.

Per questo motivo, Mediaset ha deciso di affidarle uno spazio fisso nel daytime, spostando la soap turca in una fascia oraria successiva e riducendone la durata quotidiana.

Resta ora da capire se il cambio di programmazione influenzerà gli ascolti della soap, che negli ultimi mesi ha saputo costruire una solida base di telespettatori.

Far Away: il nuovo orario da lunedì 13 luglio

Da lunedì 13 luglio, il pomeriggio di Canale 5 sarà quindi organizzato nel seguente modo:

Ore 14:45: Be My Sunshine

Ore 15:45: Far Away con un solo episodio al giorno

Gli spettatori dovranno quindi prendere nota del nuovo appuntamento per non perdere le prossime vicende della soap turca.