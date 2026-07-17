Nel corso degli episodi turchi di Far Away in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, Nare si sparerà all'addome dopo aver perso la causa di divorzio da Ozkan. La donna finirà tra la vita e la morte in ospedale mentre sua madre Sadakat accuserà dei sensi di colpa per quello che è successo.

Nare ha bisogno di un trapianto di fegato per non morire

Nare giungerà in ospedale in condizioni disperate dopo essersi sparata all'addome con un colpi di pistola per aver perso la causa di divorzio da Ozkan. La famiglia apprenderà che la congiunta ha bisogno di un trapianto di fegato entro 24 ore altrimenti morirà.

La notizia drammatica scatenerà una fortissima lite tra le due famiglie. Sahin rimarrà accanto alla cugina mentre Cihan cercherà di mantenere la calma in questo momento difficile. In ospedale, la famiglia Albora attenderà l'approvazione del comitato etico per procedere con l'operazione. Allo stesso tempo, la vita di Nare sarà appesa ad un filo a causa dell'assenza di un donatore compatibile.

Sadakat accusa dei sensi di colpa verso la figlia

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che Sadakat pregherà per sua figlia alla villa. La matriarca degli Albora accuserà dei sensi di colpa per aver testimoniato contro Nare nella causa di divorzio contro Ozkan. Cihan costringerà sua madre a scusarsi con la sorella per il male che le ha provocato.

Sadakat acconsentirà che sua figlia divorzi dal marito a patto che sopravviva. La promessa verrà fatta davanti al Corano che segnerà un momento significativo all'interno della famiglia.

Kadir si offrirà volontario come donatore. La famiglia Albora si aggrapperà a tale eventualità pur sapendo che l'operazione è molto rischiosa. Alya apparirà in ansia per Nare e per Fikriye dopo aver scoperto che soffre di una grave malattia.

Nare ha impedito ad Ecmel di evadere di prigione con una soffiata alla polizia

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a metà luglio su Canale 5, Cihan ha regalato una collana ad Alya per il suo compleanno. Nare, invece, ha avvisato la polizia del tentativo di evasione da parte di Ecmel per evitare che Sahin finisse nei guai.

Il ragazzo è stato fatto picchiare dagli uomini di Sadakat. Fortunatamente Kaya e Kadir hanno evitato il peggio per Sahin. Ecmel ha quindi confermato la sua decisione di dare in sposa Zerrin a Sedat per vendicarsi del torto subito.

Kadir, intanto, ha informato Cihan e Alya che Kaya è uscito fuori e che non ha nessuna intenzione di tornare alla villa. Zerrin, invece, ha detto a Nare che suo fratello ha collaborato al tentativo di fuga di Ecmel solo per evitare le sue nozze forzate.