Nel corso delle puntate turche di Far Away in programma prossimamente su Canale 5, Alya Smith deciderà di avviare le pratiche del divorzio dopo aver scoperto che Cihan ha una doppia vita. La decisione non piacerà a suo marito, che informerà la donna che farà di tutto per costringerla a rimanere sua moglie.

Alya avvia le pratiche per la separazione da Cihan

Alya si schiererà dalla parte di Mine dopo aver capito che nutriva dei sentimenti per Cihan. La protagonista apprenderà che la dottoressa aveva provato a togliersi la vita prima delle nozze. La donna scaglierà tutto il suo risentimento nei confronti di Cihan.

Quest'ultimo, a questo punto, spiegherà ad Alya che il rapporto con Mine non sarebbe sfociato in un matrimonio. Ma Alya non vorrà sentir ragioni, tanto da voler avviare le pratiche della separazione. Sadakat farà una proposta che accelererà ancor di più il corso degli eventi.

Cihan informa la moglie che non le concede il divorzio

Le anticipazioni di Far Away narrano che Sadakat inviterà la nuora a separarsi da Cihan, permettendole comunque di rimanere a Mardin e soggiornare in una casa di sua proprietà per poter andare a vedere il piccolo Deniz tutte le volte che desidera. Alya considererà la proposta molto vantaggiosa visto che qualche tempo prima la suocera l'aveva minacciata che non le avrebbe fatto più vedere il bambino.

La protagonista, a questo punto, darà appuntamento a Cihan e Mine in un bar per parlare. L'uomo firmerà le carte del divorzio senza batter ciglio alla presenza della sua amante e della moglie.

Cihan rintraccerà poi Alya in strada, informandola di non aver nessuna intenzione di concederle il divorzio e troverà un modo per costringerla a rimanere sua moglie. L'uomo ordinerà ad Erol di intimare ai legali di Mardin di non farsi carico della difesa di Alya mentre lui imporrà a Sadakat di non mettere più becco nella sua vita privata. La protagonista scoprirà che nessun avvocato vuole difenderla in tribunale, capendo che dietro tutto ciò c'è lo zampino di Cihan.

Kaya ha scoperto che Zerrin è stata data in sposa a Sedat

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, Kaya è uscito dal carcere dopo che era stato accusato ingiustamente di aver provato a uccidere Sedat. Il ragazzo ha raggiunto la casa di Zerrin per parlare con lei ma è andato incontro ad una brutta sorpresa. Il fratello di Cihan ha scoperto che la sua cugina è stata data in moglie a Sedat, colui che poco tempo prima aveva provato a violentarla in un vicolo cieco. La notizia ha sconvolto Kaya, che è tornato a villa Albora dove ha avuto un acceso confronto con la sua famiglia. Il giovane è apparso intenzionato a impedire le nozze di Zerrin.