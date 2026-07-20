Nel corso degli episodi della prima stagione di Far Away in programma prossimamente su Canale 5, Cihan Albora racconterà il suo doloroso passato. Il protagonista svelerà ad Alya che suo padre era stato ucciso durante le sue nozze con Meryem. Un fatto di sangue che aveva avuto importanti conseguenze per lui e per tutta la famiglia Albora.

Il padre di Cihan ucciso alle sue nozze con Meryem

Tutto inizierà quando Cihan deciderà di rivelare ad Alya cos'è successo il giorno del suo matrimonio con Meryem. L'uomo racconterà che suo padre era stato attaccato il giorno delle sue nozze ed era morto mentre stava andando in ospedale.

Il pubblico ha scoperto che la famiglia Albora aveva cercato il responsabile del crimine. Le indagini avevano portato al clan di Suleyman, ex nemico dell'Albora senior. Cihan dirà ad Alya che la faccenda era finita nel sangue. L'uomo racconterà che Boran aveva deciso di farsi giustizia con le proprie mani uccidendo Suleyman. Cihan informerà la moglie che la decisione costrinse suo fratello a lasciare la Turchia e ha cambiato per sempre il suo destino.

La famiglia di Meryem l'aveva spedita in Germania

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che Cihan rivelerà ad Alya che la famiglia di Meryem aveva rifiutato di andare avanti con il matrimonio. L'uomo racconterà che il suo ex suocero si era negato di consegnare la figlia in un clan segnato da quel debito di sangue e per questo l'aveva spedita in Germania.

Boran, invece, era partito per il Canada, lasciando il fratello a leccarsi le ferite.

Alya ascolterà la storia del marito, comprendendo perché quel nome pesa ancora così pesantemente sulla sua vita. La donna riterrà che quello che è successo con Meryem non fa parte del passato sentimentale di Cihan ma anche di un debito che continua ad avere conseguenze nella vita degli Albora.

Cihan ha interrotto una conversazione tra Alya e Ugur in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a metà luglio su Canale 5, Zerrin ha detto a Nare che Sahin aveva cercato di aiutare loro padre a fuggire dal carcere solo per aiutarla ad evitare le nozze con Sedat. Demir, invece, ha convinto Sahin a riunire tutte le famiglie.

In questa occasione, l'uomo ha avvertito che avrebbe spodestato Cihan.

Ugur e Alya, invece, si sono ritrovati al bar dell'ospedale dove si sono lasciati andare ai ricordi della loro vita. La protagonista ha detto che Azem è il padre di CIhan. Sehmuz ha informato il suo padrone della chiacchierata. Cihan si è precipitato in ospedale chiedendo a Mine di mandare via Ugur. Alya ha preteso spiegazioni dal marito dopo aver ascoltato tutta la conversazione tra i due.