Nel corso degli episodi turchi di Far Away in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Sadakat farà una clamorosa rivelazione a Cihan. La donna svelerà di desiderare un erede poiché Deniz non lo è dato che in realtà è il nipote di Ecmel. Kaya, invece, riuscirà ad uscire di prigione grazie al fratello.

Cihan non capisce perché Sadakat voglia un erede

Alya scoprirà che Zeynep è già incinta dopo essere arrivata alla tenuta come concubina di Cihan. La donna e suo marito decideranno di parlare coi famigliari della ragazza per farle sposare il padre del bambino.

L'imprevisto infastidirà Sadakat, la quale desidererà un erede da Cihan visto il matrimonio in bianco con Alya. L'uomo affronterà sua madre, chiedendole perché voglia avere un erede dato che c'è già il piccolo Deniz. Le parole spingeranno Sadakat a fare a Cihan una clamorosa rivelazione.

Deniz è il nipote di Ecmel, Kaya esce di prigione

Le anticipazioni di Far Away raccontano che CIhan perderà la ragione alla scoperta che sua madre ha dato ordine di uccidere Ecmel, ricoverato in ospedale dopo essere rimasto ferito durante una rissa in carcere. Sadakat, a questo punto, confiderà al figlio di odiare il padre di Sihan perché l'aveva sedotta e abbandonata all'età di 17 anni in attesa di un figlio.

La donna specificherà che il bambino era Boran, il defunto marito di Alya, cresciuto da Azmen come suo figlio. Cihan dirà a Sadakat di non temere che la verità venga a galla e di non preoccuparsi poiché Deniz non saprà mai che il suo vero nonno è Ecmel.

L'uomo, intanto, eviterà che Kaya venga condannato per aver sparato a Sedat. L'avvocato degli Albora dimostrerà che il ragazzo si era difeso da un'aggressione da parte dello scagnozzo di Demir. Kaya tornerà libero con grande dispiacere di Ecmel.

Kaya è stato arrestato con l'accusa di aver provato ad uccidere Sedat

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda attualmente su Canale 5, Sadakat ha cercato di sfrattare Fidan ed i suoi figli dalla casa, inasprendo ancora di più i litigi.

Nare e suo fratello si sono schierati contro la madre come pure Cihan, che l'ha costretta a concedere a Sihan la procura della sua casa così da impedirne la vendita. Fidan e Sadakat hanno chiesto a Kaya di non avvicinarsi mai più a Zerrin ma lui è apparso troppo preso da dimenticarla. Il giovane si è recato al campus universitario dopo aver scoperto che la ragazza è tormentata da Sedat. Tra i due uomini è nato un parapiglia violento dov'è partito un colpo di pistola. Il complice di Demir è rimasto ferito, tanto da essere stato portato in ospedale dov'è stato sottoposto ad una delicata operazione. Allo stesso tempo, Kaya è stato arrestato con l'accusa di omicidio.