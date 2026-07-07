Nel corso degli episodi turchi di Far Away in programma a breve su Canale 5, Kaya scoprirà che Ecmel ha deciso di far sposare Zerrin e Sedat. La novità non piacerà al fratello di Cihan, il quale deciderà d'intervenire per impedire la cerimonia nuziale della sua cugina.

Ecmel obbliga Zerrin a sposare Sedat

Ecmel ordinerà a Zerrin di sposare Sedat nonostante qualche settimana prima avesse tentato di abusare di lei. La giovane si opporrà con tutte le sue forze e cercherà un modo per evitare le nozze combinate, convincendo Sahin a trattare con il padre.

Sahin prometterà di aiutare il genitore a evadere soltanto se accetterà di annullare il matrimonio tra sua sorella e Sedat. Il piano andrà in fumo quando Nare denuncerà l'imminente evasione di Ecmel alle forze dell'ordine. L'uomo furioso per quanto accaduto ritirerà l'accordo preso con Sahin, obbligando la figlia a sposare Sedat.

Kaya rapisce la cugina prima delle nozze

Le anticipazioni turche di Far Away rivelano che Kaya deciderà d'intervenire alla scoperta che Zerrin ha accettato le nozze combinate. Il fratello di Cihan organizzerà un piano per portarla via poco prima della cerimonia nuziale. Il giovane si introdurrà nella stanza della promessa sposa per rapirla. Kaya nasconderà la ragazza in luogo isolato da dove lei proverà a scappare, temendo le conseguenze della famiglia.

Ma Zerrin cambierà presto idea, finendo per fare l'amore con suo cugino. In questa circostanza, la donna accetterà di sposarsi con Kaya e partire per l'estero per vivere il loro amore. La fuga dei due verrà presto scoperta da Alya, la quale deciderà di aiutarli a coronare il loro sogno d'amore entro due giorni lontano da Mardin. La protagonista nasconderà a Cihan cosa ha intenzione di fare con la coppia.

Nare ha perso il bambino nelle ultime puntate di Far Away

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, Nare ha accusato un malore in seguito ad una violenta lite con suo marito Ozkan, che l'ha accusata di avere una storia con Sahin. Proprio quest'ultimo ha trovato sua cugina priva di sensi all'interno della sua abitazione.

Nare ha portato la ragazza in ospedale dove ha scoperto di aver perso il bambino che attendeva da Ozkan. Intanto Kaya è finito in carcere con l'accusa di aver sparato a Sedat durante un violento parapiglia in un vicolo cieco. In cella, l'uomo ha incontrato Ecmel, il quale è apparso deciso a vendicarsi di lui.

Cihan, intanto, ha raggiunto l'abitazione di Mine per passarvi la notte. In questa circostanza, il protagonista ha perso una chiavetta usb dal suo cappotto che è stata recuperata dalla sua amante. Quest'ultima ha così visto il testamento di Boran.