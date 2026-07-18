Le trame delle puntate turche di Far Away in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Ayla si avvicinerà pericolosamente a Cihan in occasione della festa di circoncisione del piccolo Deniz. I due coniugi condivideranno un momento di grande serenità che segnerà la svolta nel loro rapporto.

La famiglia Albora si raduna per la festa di circoncisione di Deniz

Deniz deciderà di chiamare Cihan per la prima volta con l'appellativo di papà dopo che lo salverà dalle acque di un fiume. Una decisione che unirà sempre di più il bambino, l'uomo e Alya.

Il clima sereno proseguirà in occasione della festa di circoncisione di Deniz. La celebrazione riunirà tutti gli Albora e rafforzerà il posto del bambino all'interno del clan. In questa circostanza, Alya osserverà come suo figlio si stia integrando sempre di più nella casa che in un primo momento gli era estranea. Ma la scena più interessante avverrà tra la protagonista e Cihan. I due balleranno e rideranno insieme, più rilassati del solito e lontani dalle minacce che incombono sulla famiglia.

Ayla si avvicina pericolosamente a Cihan

Le anticipazioni turche di Far Away rivelano che Ayla si avvicinerà pericolosamente a Cihan quando gli prenderà la mano, lasciandolo completamente senza parole. La donna deciderà di fare un passo in avanti nei confronti dell'uomo, al quale apparirà riconoscente per aver salvato la vita del figlio, caduto nel fiume.

Il gesto segnerà per sempre una svolta nel rapporto tra Cihan e Alya. Il clima di festa verrà interrotto da Mine, che farà il suo arrivo alla tenuta. La dottoressa dimostrerà di avere un piano in mente dopo aver scoperto che attende un bambino dall'Albora. La donna confesserà all'uomo il suo dolce segreto? o preferirà per il momento tacere?

Ayla ha rinunciato a fuggire in America insieme a suo figlio

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away che sono andate in onda a metà luglio su Canale 5, Kaya è stato scarcerato grazie all'aiuto di un motociclista che ha dimostrato la sua innocenza nella sparatoria in cui è rimasto coinvolto con Sedat. Una volta libero, il giovane è andato incontro ad una brutta sorpresa quando ha scoperto che Zerrin è stata data in moglie a Sedat.

La notizia ha paralizzato il fratello di Cihan, che è apparso deciso a impedire la cerimonia.

Nel frattempo, Nare ha fatto una soffiata alla polizia, riuscendo ad evitare la fuga di Ecmel dal carcere. La donna ha voluto proteggere Sahin da possibili guai giudiziari. Infine Ayla ha rinunciato a fuggire in America con Deniz. La donna ha fatto ritorno alla tenuta dove ha avuto un confronto con Cihan molto acceso.