Nel corso degli episodi della prima stagione di Far Away in programma a breve su Canale 5, Cihan rischierà la propria vita per salvare quella di Deniz che cadrà nel fiume. Il bambino apparirà molto riconoscente nei confronti dell'uomo, tanto da arrivare a chiamarlo papà per la prima volta.

Deniz cade nel fiume

Deniz si volatilizzerà nel nulla. Tutti quanti si metteranno sulle tracce del bambino, apparendo molto preoccupati. Alya sarà disperata, tanto che Cihan chiederà ai suoi uomini il massimo impegno per riportare il piccolo a casa. Tutti i sospetti ricadranno su Ecmel e Ugur.

Ma quest'ultimo negherà ogni coinvolgimento nella scomparsa di Deniz. Anzi, il dottore ammetterà di voler portare Alya in Canada in quanto prova dei sentimenti per lei. Il pubblico scoprirà che Deniz si era messo alla ricerca del pony, che Cihan gli aveva donato e che voleva rivedere. Gli Albora troveranno il bambino sulla riva di un fiume ma durante il trambusto perderà l'equilibrio finendo in acqua, sotto lo sguardo pietrificato della madre.

Deniz chiama Cihan per la prima volta papà

Le anticipazioni turche di Far Away rivelano che Cihan e suo fratello si getteranno nel fiume per paura che il loro nipote possa venire trascinato via dalla corrente. Alya piangerà a dirotto, temendo di perdere per sempre il figlio.

La ginecologa si metterà a correre lungo il fiume ma verrà fermata da Sadakat che proverà a consolarla. Cihan riuscirà a portare in salvo Deniz, che correrà tra le braccia della madre disperata. Il bambino ringrazierà suo zio per averlo salvato da morte certa per poi stupirlo con una richiesta. Il minore chiederà all'uomo se vuole essere suo papà. Deniz, a questo punto, chiederà ad Alya il permesso di poter chiamare papà suo zio. La richiesta sarà acconsentita dalla protagonista. Alla fine, quest'ultimo, la dottoressa e il bambino trascorreranno la notte in un letto matrimoniale dopo la grande paura.

Cihan ha regalato una collana con una fenice ad Alya per il suo compleanno

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a metà luglio su Canale 5, Cihan ha capito che c'è una talpa nella sua organizzazione quando la polizia ha fatto irruzione alla consegna della merce.

Alya ha passato la serata da Mine, che ha dimostrato di sapere molte cose sul suo conto. Il giorno dopo, Cihan ha seguito la moglie in un villaggio al confine per assistere ai pazienti vittime di un'epidemia. Alya ha sentito tossire il marito insistendo per misurargli la febbre. In questo modo, la donna ha scoperto che anche Cihan si è ammalato. Alya si è presa cura di Cihan, che le ha regalato una collana con una fenice per il suo compleanno.