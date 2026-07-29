Cihan spiazzerà Sadakat nelle prossime puntate di Far Away: "Alya è diventata il mio respiro", le dirà con tono severo quando lei gli chiederà di mandare via la donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Sadakat si alleerà con Mine, incinta di Cihan, e avrà intenzione di cacciare sua nuora. Cihan, però, andrà decisamente contro sua madre e ammetterà i suoi sentimenti per Alya.

L'amore è vicino in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che tra Alya e Cihan tutto cambierà. Nelle puntate in onda in Italia, lei è pronta a chiedere il divorzio a suo marito per lasciare campo libero a Mine, ma presto la situazione si capovolgerà.

Innanzi tutto, Cihan si rifiuterà di divorziare da Alya e con questo dimostrerà di tenere a lei, anche se sarà ancora molto lontano dal dichiararsi. Con il passare del tempo, Alya e Cihan avranno diversi momenti di vicinanza, tutti dovuti al piccolo Deniz e ai vari pericoli a cui la donna sarà esposta. Nel frattempo, Mine non avrà nessuna intenzione di rinunciare a Cihan, anche se lui metterà fine alla loro storia in modo brusco. La grande occasione per lei si presenterà quando scoprirà di essere incinta di Cihan: Mine non gli dirà nulla perché temerà che faccia del male al bambino. La donna, tuttavia, ne parlerà con Sadakat e inizierà con lei un'alleanza segreta. La signora, infatti, prometterà a Mine che se suo figlio è maschio sposerà Cihan e Alya andrà via per sempre.

Sadakat e Mine: improbabili alleate

Nelle prossime puntate di Far Away, Mine e Sadakat trameranno alle spalle di Cihan che si avvicinerà sempre di più ad Alya. L'uomo sarà sul punto di dire a sua moglie che la ama quando sarà interrotto da un'infermiera che chiamerà Alya per un'urgenza. Pochi minuti dopo, l'uomo di fiducia di Cihan lo avvertirà che Mine sta andando in ospedale e con lei c'è Sadakat. Lui capirà subito che la donna è incinta e sta tramando con sua madre e quando andrà in ospedale metterà Sadakat con le spalle al muro. La donna dirà a suo figlio che Mine aspetta il suo erede e Alya dovrà andare via. Cihan, però, la sorprenderà con la sua fermezza: "Alya è diventata il mio respiro", dirà a Sadakat, "Nessuno la manderà via". Finalmente Cihan ammetterà il suo grande amore per Alya ma non potrà ignorare che sta per diventare padre.