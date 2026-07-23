Nare rivelerà a Demir la verità sul suo primo amore nelle prossime puntate di Far Away: "Şeyda amava Cihan", dirà, "Ma lui non la ricambiava e per questo si è tolta la vita".

Le anticipazioni tv rivelano che Nare farà leva sul passato per distogliere Demir dall'idea di sposare Zerrin. L'uomo, però, sebbene scosso dalla sua rivelazione, non rinuncerà alle sue nozze per vendicarsi degli Albora.

Le nozze forzate di Zerrin e Demir in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che un'amara verità sconvolgerà Demir. Tutto avrà inizio quando Baybars sposerà Zerrin per vendicarsi della famiglia Albora.

L'uomo riuscirà ad ottenere la mano della ragazza con un ricatto a cui non potrà sottrarsi. Zerrin, infatti, accetterà le nozze perché è l'unico modo per salvare Sahin dal carcere e Kaya dalla condanna di Sedat. Si scoprirà che dietro il piano di Demir c'è un grande dolore del passato, una ferita mai guarita per la perdita della donna che amava. Nelle puntate andate in onda in Italia, Demir ha raccontato in parte la sua storia, ma la sua versione non corrisponde alla realtà. La verità sarà svelata da Nare in un duro scontro con Demir poco prima delle nozze forzate. L'uomo non nasconderà la sua sete di vendetta e spiegherà a Nare che Zerrin sarà per lui il mezzo per far rivivere alla famiglia ciò che ha vissuto lui in passato.

Demir ricorderà che Şeyda, il suo grande amore, è stata data in sposa a Cihan tempo prima.

La ferita mai rimarginata di Demir per Şeyda

Nelle prossime puntate di Far Away, Demir si vendicherà degli Albora togliendo a Kaya la donna che ama. Lo scopo sarà far rivivere al ragazza ciò che lui ha subito quando amava Şeyda, costretta a sposare Cihan. Durante lo scontro tra Demir e Nare, però, l'uomo sarà fortemente deluso perché scoprirà che Şeyda si era innamorata di Cihan. Nare racconterà tutto a Demir sperando di riuscire a farlo ragionare: "Şeyda amava Cihan ma lui non la ricambiava e per questo si è tolta la vita". Fino a quel momento, Demir aveva pensato che la fine della ragazza era dovuta alla separazione da lui e al matrimonio forzato. Le parole di Nare scuoteranno Demir, ma non serviranno a fargli cambiare idea su Zerrin.