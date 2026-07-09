La nuova settimana di Far Away (Uzak Şehir) sarà ricca di sorprese. Negli episodi da lunedì 13 a mercoledì 15 luglio 2026, quindi quelli della prima parte della settimana televisiva che termina il 17 luglio, la storia entrerà in una fase sempre più intensa, tra vecchi segreti che tornano alla luce, rapporti messi alla prova e sentimenti difficili da nascondere. Il primo grande colpo di scena riguarderà ancora una volta Alya, ormai decisa a lasciare tutto alle spalle e partire per New York insieme al figlio Deniz. La donna arriverà in aeroporto con l'intenzione di portare a termine il suo piano, ma proprio nel momento più importante qualcosa dentro di lei cambierà.

Davanti ai controlli dei passaporti, Alya si fermerà, incapace di compiere l'ultimo passo verso la partenza.

A osservarla da lontano ci sarà Cihan, che l'avrà seguita fino all'aeroporto senza mai avvicinarsi, rispettando la sua scelta e lasciandole la libertà di decidere il proprio destino. Quando però Deniz si accorgerà della sua presenza, non riuscirà a trattenersi e correrà verso di lui per abbracciarlo. Quel momento avrà un forte impatto su Alya, che alla fine sceglierà di non partire e farà ritorno alla villa insieme a Cihan.

Anticipazioni episodi 13-14-15 luglio

Nel frattempo, la salute di Sadakat desterà grande preoccupazione. La donna inizierà ad accusare forti dolori al petto e, su richiesta di Ummu, sarà proprio Alya a visitarla.

Dopo aver riscontrato valori di pressione molto elevati, la dottoressa consiglierà alla donna di sottoporsi al più presto a ulteriori controlli in ospedale, in particolare a una visita cardiologica.

Durante il ricovero, Sadakat incontrerà una persona legata al suo passato. Si tratta di un uomo che aveva conosciuto molti anni prima, quando era incinta di Boran. La sua presenza farà riaffiorare paure mai superate e Sadakat inizierà a temere che quell'uomo possa aver scoperto la verità che lei ha cercato di nascondere per anni.

Proprio a causa delle pressioni e degli scontri familiari, Sadakat sarà costretta a fare una confessione sconvolgente. Dopo un acceso confronto, rivelerà infatti un segreto destinato a cambiare per sempre la storia della famiglia: come si visto dal filmato Boran non era figlio di Cihan, ma di Ecmel.

Una verità scioccante che lascerà senza parole tutti i presenti, compresi Nare e Kaya, sconvolti dalla scoperta.

Anche la situazione di Kaya e Zerrin continuerà a complicarsi. Il giovane proverà a ottenere un chiarimento con lei, ma la ragazza deciderà di respingerlo. Alla discussione assisteranno anche Sahin e Fidan, e proprio quest'ultima informerà Kaya di una decisione che rischia di distruggere definitivamente ogni possibilità tra lui e Zerrin: la famiglia ha infatti stabilito che la ragazza dovrà sposare Sedat.

Determinato a non arrendersi, Kaya correrà da Ecmel per affrontarlo direttamente e cercare di impedire il matrimonio combinato. Nel frattempo, Sahin tenterà di convincere il padre a cambiare idea, ma Ecmel porrà una condizione precisa: Zerrin dovrà chiudere ogni rapporto con Kaya e Sahin dovrà aiutarlo a fuggire dall'ospedale.

Intanto, nella vita di Alya entrerà sempre più prepotentemente anche Mine. La donna inviterà Alya a casa sua con la scusa di voler instaurare un rapporto di amicizia, ma dietro il suo gesto si nasconderà un altro obiettivo: scoprire maggiori dettagli sul legame tra Alya e Cihan. Il giorno successivo sarà proprio Cihan a chiedere spiegazioni a Mine, cercando di capire le sue vere intenzioni. Lei, però, reagirà accusandolo di averle nascosto la verità e di averle mentito per molto tempo.

La tensione aumenterà ulteriormente quando, durante una consegna di merce, interverranno improvvisamente i gendarmi. Cihan capirà immediatamente che qualcuno deve aver fornito informazioni alle autorità e inizierà a sospettare che all'interno del gruppo possa esserci una talpa pronta a tradirli.

Un nuovo momento importante arriverà quando Alya partirà insieme ad alcuni colleghi volontari verso Nergisli, un villaggio al confine colpito da una grave epidemia influenzale. Quando Sehmuz lo informerà della situazione, Cihan deciderà di raggiungerla.

Sul posto i due si troveranno a lavorare fianco a fianco per aiutare le persone colpite dalla malattia. Proprio durante questa esperienza Alya noterà che Cihan non sta bene: l'uomo tossirà insistentemente e, dopo avergli misurato la febbre, scoprirà che anche lui ha contratto il virus.