Nelle puntate della soap Tv Far Away in onda dal 13 al 17 luglio su Canale 5, il piano di fuga di Ecmel dall'ospedale non andrà in porto perché Nare avviserà la gendarmeria appena in tempo. Zerrin si vedrà quindi costretta ad accettare il matrimonio combinato con Sedat. Cihan contrarrà un virus e sarà Alya a curarlo e a stargli accanto fino alla completa guarigione.

Nare manda a monte il piano di evasione di Ecmel

Nel corso di una dura discussione familiare, Cihan spingerà la madre a confessare la verità anche agli altri figli e così Sadakat rivelerà anche a Nare e Kaya il segreto custodito per anni: Boran non era figlio del marito, ma di Ecmel.

Quest'ultimo intanto, tenterà di fuggire dall'ospedale con l'aiuto di Sahin. Nare, venuta a sapere del piano, avrà timore che Sahin possa essere accusato di un grave reato e, per evitargli ogni possibile guaio, deciderà di avvertire la gendarmeria. L'evasione di Ecmel non andrà in porto e l'uomo sarà sempre più furioso. Nel frattempo, Cihan contrarrà un virus e sarà Alya a curarlo e a stargli accanto fino alla completa guarigione. Questo fatto lì farà avvicinare ancora di più.

Zerrin accetta di sposare Sedat

In seguito alla mancata evasione del padre, Zerrin deciderà di assecondare la volontà del genitore e accetterà di sposare Sedat. Una notizia che sconvolgerà Kaya, il quale non vorrà rinunciare alla sua amata.

Cihan verrà informato da Kadir che il fratello è fuori di sé e questo non farà altro che far aumentare preoccupazione della famiglia Albora. Zerrin racconterà a Nare il vero motivo per il quale Sahin aveva accettato di aiutare Ecmel a fuggire dall'ospedale: lo ha fatto per impedire il suo matrimonio con Sedat. Purtroppo, ora che il piano è fallito, lei ha deciso di accettare le nozze, per evitare nuovi conflitti familiari.

Far Away cambia orario dal 13 luglio

Cambio di programmazione per Far Away che, a partire da lunedì 13 luglio, andrà in onda su Canale 5 con un solo episodio al giorno a partire dalle 15:50. La serie con Alya e Cihan si sposta di un'ora rispetto all'orario consueto e questo per lasciare spazio alle nuove puntate di Be My Sunshine, altra serie turca che da lunedì sbarca nel daytime feriale di Canale 5.