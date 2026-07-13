Negli appuntamenti della nuova soap turca Far Away in programmazione nel pomeriggio di Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 luglio 2026, Kaya Albora (Atakan Özkaya) e la cugina Zerrin (Dilin Döğer) vorranno diventare marito e moglie in gran segreto, dopo aver fatto perdere le loro tracce.

Alya e Ugur sorpresi insieme a parlare da Sehmuz, Zerrin viene rapita da Kaya

Dopo aver preso servizio nell’ospedale di Demir, il giovane dottore Ugur, prenderà qualcosa da bere alla caffetteria insieme alla ginecologa Alya, la quale gli rivelerà chi era il padre di suo marito Cihan.

A quel punto, quest’ultimo apprenderà che Sehmuz ha sorpreso sua moglie Alya parlare con Ugur.

Intanto, Zerrin verrà rapita da Kaya il giorno del suo matrimonio con Sedat. Poco dopo, alla villa Albora si presenteranno, Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat con le loro guardie, per rintracciare Kaya e Zerrin.

Cihan si rifiuta di chiarire con Mine, Zerrin chiede ad Alya di essere la sua testimone di nozze

Successivamente, Cihan si rifiuterà di fare pace con la sua amante Mine.

Spazio anche a Kadir, che accompagnerà Alya nel nascondiglio di suo cognato Kaya e Zerrin: non appena raggiungerà i due giovani, la dottoressa scoprirà che sono in procinto di sposarsi. Per concludere, Zerrin proporrà ad Alya di essere la testimone di nozze.

Riepilogo: Zerrin aveva accettato di sposare Sedat

In precedenza, Zerrin si è rifiutata di parlare con Kaya, il quale ha continuato a insistere per farle cambiare idea. Dopo aver assistito alla discussione, Fidan ha spiazzato Kaya rivelandogli che gli Albora vogliono costringere Zerrin a sposare Sedat. Kaya non ha perso tempo, per precipitarsi in ospedale da Ecmel, con l’obiettivo di impedire il matrimonio forzato. Poco dopo, Ecmel ha accettato di non far sposare la figlia Zerrin, soltanto se si allontanerà per sempre da Kaya, ma in cambio ha chiesto a Sahin di aiutarlo a scappare dall’ospedale. Nel contempo, ignara dell’accordo tra Ecmel e il fratello, Zerrin ha finito per accettare le nozze combinate con Sedat, colui che ha tentato di aggredirla. Il suo amato Kaya, invece ha fatto fatica a rimanere lucido davanti all’idea di perderla.