Dal 27 al 31 luglio si apprestano ad andare in onda i nuovi episodi di Far Away (Uzak Şehir in lingua originale). Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Alya scopre che Cihan ha una relazione parallela con Mine e quindi è pronta a chiedere il divorzio ma Albora contatta tutti gli avvocati di Mardin chiedendo loro di non accettare l'incarico della sua seconda moglie.

Anticipazioni Far Away

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi di Far Away, vedono al centro delle trame la relazione tra Cihan e Alya. Quest'ultima infatti, scopre che il capofamiglia degli Albora ha una relazione parallela con Mine e quindi intende chiedere il divorzio.

Decisione alla quale Cihan si appella con tutte le sue forze in quanto ha capito di essere innamorato di Alya. Mentre Mine cerca di avere un confronto con Cihan, quest'ultimo si rivolge a tutti gli avvocati di Mardin per effettuare una richiesta ben precisa: nessuno di loro dovrà accettare di rappresentare Alya. Già all'inizio Alya era contraria al matrimonio con il fratello del defunto marito, ma successivamente aveva accettato in quanto si trattava dell'unica via d'uscita per evitare una nuova faida famigliare.

Nel frattempo Mine che è stata lasciata da Cihan appare piuttosto sconvolta, perché non pensava ad un epilogo simile. Per questo motivo la donna va in ospedale a trovare Alya e cerca di aiutarla, ma Alya non intende affatto ricevere l'aiuto della donna che aveva una relazione con quello che credeva essere solo suo marito.

Kaya in pericolo di vita

Intanto Kaya risulta essere in pericolo di vita, poiché Mahmut è pronto a premere il grilletto della pistola con l'intento di uccidere. Sebbene il proiettele parte, Sahin si mette in mezzo ed evita il peggio.

Per quanto riguarda gli altri spoiler su Uzak Şehir, Fidan ha un malore ma Demir chiede la sua mano. Le nozze però sembra avere un doppio fine: il matrimonio dovrà garantire l'uscita di prigione di Sahin e senza subire alcuna ritorsione.

Dove e quando seguire la dizi

Gli episodi di Far Away vengono trasmessi dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 15.45. Tutti coloro che intendono recuperare i appuntamenti oppure intendono seguire la tv soap in streaming possono farlo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.