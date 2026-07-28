Dal 3 al 7 agosto su Canale 5 alle ore 16:15 tornano in onda i nuovi episodi della soap turca Far Away (Uzak Şehir in lingua originale). Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Nare cerca in tutti i modi di impedire il matrimonio tra Zerrin e Demir per evitare che Kaya possa soffrire. ma quest'ultimo non intende sentire ragioni poiché vuole vendicarsi contro la famiglia Albora per via della scomparsa prematura di Seyda.

Anticipazioni Far Away

In occasione delle nuove puntate di Far Away, le anticipazioni vedono al centro della trama il piano criminale di Demir.

Nare non sa come dire a Kaya che Zerrin è prossima alle nozze con Demir, poiché sa che del forte sentimento che c'è fra i due e quindi vuole cercare di impedire il matrimonio combinato. Per questo motivo che Nare cerca di parlare con Demir, ma quest'ultimo non sembra sentire ragioni poiché per lui le nozze hanno il sapore della vendetta nei confronti della famiglia Albora: l'uomo infatti, vuole vendicare la morte di Seyda. Per evitare che il piano venga portato a termine, Nare tenta il tutto per tutto raccontando a Demir la verità sulla scomparsa di Seyda: la donna si era infatuata di Cihan, ma quest'ultimo non ha mai ricambiato il suo amore. Nonostante la versione fornita da Nare, Demir continua a maturare la sua voglia di vendetta nei confronti degli Albora al punto da essere vicino allo scontro con Kaya.

Vista la situazione complessa, Cihan interviene riportando Nare presso la sua villa e obbligherà sua madre Sadakat a non rivolgere più parola a Ozkan: Nare risulta essere ancora molto fragile per via dei sentimenti nutriti verso il cugino Sahin e il nuovo matrimonio con Ozkan. Ovviamente la convivenza in villa rischia di alimentare nuove tensioni all'interno degli stessi Albora.

Cihan sotto pressione

Per quanto riguarda gli spoiler legati alla situazione di Cihan e Alya, la donna si presenta da un avvocato per chiedere il divorzio dall'attuale marito. Dal canto suo Talat è a conoscenza della relazione clandestina tra il capofamiglia degli Albora e Mine e ciò potrebbe mettere nei guai proprio Cihan.

In attesa di capire i passi che effettuerà Alya, Cihan si offre di accompagnarla a lavoro e lì incontrerà il dottor Ugur. È proprio durante l'incontro che Cihan chiede al dottore di smetterla di importunare sua moglie. Nel frattempo Ugur invita a cena fuori Mine e mentre la donna si ubriaca, il dottore sostiene che fra i due possa esserci una possibile intesa. Mine però rifiuta categoricamente l'approccio di Ugur, perché ancora coinvolta sentimentalmente con Cihan.